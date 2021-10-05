Умерла девушка, спасённая с тонущего судна в Белом море

Девушка, спасённая с тонущего в Белом море частного судна "Фаворит", скончалась от переохлаждения. Об этом Лайфу сообщил источник. Второй спасённый — её супруг и сын капитана судна — жив.

Напомним, частное судно под названием "Фаворит" терпит бедствие в Белом море в районе села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области. Известно, что всего на борту было пять человек. Сначала в зоне бедствия работники маяка обнаружили прибитый к берегу плот и спасательный жилет, а позже нашли и двух человек — парня и девушку.