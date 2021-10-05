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Умерла девушка, спасённая с тонущего судна в Белом море

Всего на борту "Фаворита" было пять человек. Один жив, ещё троих продолжают искать.

5 октября, 14:20

Фото © Pixabay

Девушка, спасённая с тонущего в Белом море частного судна "Фаворит", скончалась от переохлаждения. Об этом Лайфу сообщил источник. Второй спасённый — её супруг и сын капитана судна — жив.

На берегу в зоне бедствия судна в Белом море нашли двух человек

На берегу в зоне бедствия судна в Белом море нашли двух человек

Напомним, частное судно под названием "Фаворит" терпит бедствие в Белом море в районе села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области. Известно, что всего на борту было пять человек. Сначала в зоне бедствия работники маяка обнаружили прибитый к берегу плот и спасательный жилет, а позже нашли и двух человек — парня и девушку.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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