Медведев: Фракция "Единой России" в Госдуме будет включать 326 человек

На прошедших думских выборах партия победила с результатом 49,82% голосов.

Фракция единороссов в Госдуме восьмого созыва будет состоять из 326 человек, заявил на совместном заседании Бюро Высшего и Генерального советов партии председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Наша фракция действительно будет включать в себя 326 человек. Среди них 126 — список и 198 одномандатников. Есть предложения и от самовыдвиженцев. Как я понимаю, сейчас таких заявлений у нас два", — отметил он.

Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.