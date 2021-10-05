Медведев: Фракция "Единой России" в Госдуме будет включать 326 человек
Фото © ТАСС / Марат Абулхатин / Фотослужба Госдумы РФ
На прошедших думских выборах партия победила с результатом 49,82% голосов.
Фракция единороссов в Госдуме восьмого созыва будет состоять из 326 человек, заявил на совместном заседании Бюро Высшего и Генерального советов партии председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Наша фракция действительно будет включать в себя 326 человек. Среди них 126 — список и 198 одномандатников. Есть предложения и от самовыдвиженцев. Как я понимаю, сейчас таких заявлений у нас два", — отметил он.
Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.
Также в нижнюю палату парламента прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Помимо пяти партий, прошедших по федеральным спискам, в новом составе ГД будут представители трёх политсил ("Гражданской платформы", "Родины" и Партии роста), победивших в одномандатных округах.