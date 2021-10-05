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Медведев выдвинул Васильева на должность лидера фракции ЕР в Госдуме

Бывший советник президента России обладает необходимым опытом и пользуется доверием членов партии и российского лидера, отметил председатель "Единой России".

5 октября, 15:04
<p>Владимир Васильев. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Владимир Васильев. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Председатель партии "Единая Россия" и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру бывшего советника президента РФ Владимира Васильева на должность руководителя фракции партии в Госдуме.

"Его опыт говорит сам за себя. У него уже есть опыт руководства фракцией. Вне всякого сомнения, он пользуется нашим доверием, доверием президента страны", — отметил Медведев на совместном заседании Бюро Высшего и Генерального советов партии.

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Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что фракция "Единой России" после сентябрьских выборов в Госдуму обновилась на 50%. Более 20% из всех "новичков" — это участники движения "Мы вместе", кадровых конкурсов "Лидеры России", федерального "Политстартапа", а также представители ОНФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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