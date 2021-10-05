Медведев выдвинул Васильева на должность лидера фракции ЕР в Госдуме

Бывший советник президента России обладает необходимым опытом и пользуется доверием членов партии и российского лидера, отметил председатель "Единой России".

Председатель партии "Единая Россия" и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру бывшего советника президента РФ Владимира Васильева на должность руководителя фракции партии в Госдуме.

"Его опыт говорит сам за себя. У него уже есть опыт руководства фракцией. Вне всякого сомнения, он пользуется нашим доверием, доверием президента страны", — отметил Медведев на совместном заседании Бюро Высшего и Генерального советов партии.