Участники "Большой перемены" песней поздравили учителей с профессиональным праздником

"Первые школьные победы, радость пятёрок, самые прочные знания, дружба, которая остаётся на всю жизнь, — всё это они делят в детстве с нами — люди, которые помогают нам расправить крылья и остаются навсегда в сердце каждого, — наши любимые учителя. И сегодня, в День учителя, ребята "Большой перемены" приготовили для них сюрприз! <...> Пусть все услышат, как сильно мы любим учителей, а педагоги — почувствуют нашу любовь. Они это заслужили", — отмечается в подписи к видео.