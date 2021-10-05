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Участники "Большой перемены" песней поздравили учителей с профессиональным праздником

К акции присоединились резидент арт-кластера "Таврида" и участники первой археологической проектной школы в Херсонесе Таврическом.

5 октября, 14:53

Кадр из видео © "ВКонтакте" / "Большая перемена"

Участники "Большой перемены" творчески поздравили учителей с профессиональным праздником. Видео © "ВКонтакте" / "Большая перемена"

Участники конкурса "Большая перемена" исполнили гимн наставников соревнования, который придумали учителя. Таким образом ребята поздравили педагогов с их профессиональным праздником. Ролик с трогательным и творческим поздравлением опубликован в соцсетях конкурса.

"Первые школьные победы, радость пятёрок, самые прочные знания, дружба, которая остаётся на всю жизнь, — всё это они делят в детстве с нами — люди, которые помогают нам расправить крылья и остаются навсегда в сердце каждого, — наши любимые учителя. И сегодня, в День учителя, ребята "Большой перемены" приготовили для них сюрприз! <...> Пусть все услышат, как сильно мы любим учителей, а педагоги — почувствуют нашу любовь. Они это заслужили", — отмечается в подписи к видео.

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В ролике представлены также кадры из учебных классов и с различных мероприятий, в которых участвовали ребята. К акции в том числе присоединились резидент арт-кластера "Таврида" Дмитрий Колоницкий и участники первой археологической проектной школы в Херсонесе Таврическом.

Ранее Лайф рассказывал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила подъём российского образования после непростых лет. Она подчеркнула, что в группе лидеров находится как отечественная начальная, так и средняя школа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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