Участники "Большой перемены" песней поздравили учителей с профессиональным праздником

К акции присоединились резидент арт-кластера "Таврида" и участники первой археологической проектной школы в Херсонесе Таврическом.

Участники "Большой перемены" творчески поздравили учителей с профессиональным праздником. Видео © "ВКонтакте" / "Большая перемена"

Участники конкурса "Большая перемена" исполнили гимн наставников соревнования, который придумали учителя. Таким образом ребята поздравили педагогов с их профессиональным праздником. Ролик с трогательным и творческим поздравлением опубликован в соцсетях конкурса.

"Первые школьные победы, радость пятёрок, самые прочные знания, дружба, которая остаётся на всю жизнь, — всё это они делят в детстве с нами — люди, которые помогают нам расправить крылья и остаются навсегда в сердце каждого, — наши любимые учителя. И сегодня, в День учителя, ребята "Большой перемены" приготовили для них сюрприз! <...> Пусть все услышат, как сильно мы любим учителей, а педагоги — почувствуют нашу любовь. Они это заслужили", — отмечается в подписи к видео.

В ролике представлены также кадры из учебных классов и с различных мероприятий, в которых участвовали ребята. К акции в том числе присоединились резидент арт-кластера "Таврида" Дмитрий Колоницкий и участники первой археологической проектной школы в Херсонесе Таврическом.