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Суперраспространители и ложноотрицательные ПЦР-тесты: Мясников перечислил парадоксы коронавируса

Врач напомнил и о людях, практически не подверженных заражению инфекцией.

5 октября, 14:45
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Люди с первой группой крови реже других болеют коронавирусом из-за генетической защиты. Об этом и других парадоксах рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1" он также заметил, что повторные заболевания ковидом случаются, но происходят гораздо реже, чем об этом пишут.

Помимо прочего, медик обратил внимание на суперраспространителей. Такие люди, а их около 20 процентов, практически не болеют сами, но массово заражают других. При этом выявить их достаточно сложно, потому что каких-либо характерных признаков у них нет.

Мясников рассказал о людях, не болеющих ковидом и СПИДом

Мясников рассказал о людях, не болеющих ковидом и СПИДом

Кроме того, Мясников заметил, что ПЦР-тест в большинстве случаев не показывает, есть ли вирус в организме, а указывает лишь, "есть ли вирус на ватке, которую вам засунули в нос".

"Сорок процентов ложноотрицательных случаев! Куда дальше? Очень много случайностей", — сказал доктор.

"Самый опасный симптом": Врач объяснил, какая частота дыхания указывает на заражение коронавирусом

"Самый опасный симптом": Врач объяснил, какая частота дыхания указывает на заражение коронавирусом

А ранее врачи рассказали, как ковид маскируется под другие болезни. В некоторых случаях он не вызывает даже температуры и протекает с обычным насморком без потери обоняния.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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