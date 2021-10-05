Люди с первой группой крови реже других болеют коронавирусом из-за генетической защиты. Об этом и других парадоксах рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1" он также заметил, что повторные заболевания ковидом случаются, но происходят гораздо реже, чем об этом пишут.

Помимо прочего, медик обратил внимание на суперраспространителей. Такие люди, а их около 20 процентов, практически не болеют сами, но массово заражают других. При этом выявить их достаточно сложно, потому что каких-либо характерных признаков у них нет.

Кроме того, Мясников заметил, что ПЦР-тест в большинстве случаев не показывает, есть ли вирус в организме, а указывает лишь, "есть ли вирус на ватке, которую вам засунули в нос".

"Сорок процентов ложноотрицательных случаев! Куда дальше? Очень много случайностей", — сказал доктор.