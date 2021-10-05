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Бывшего футболиста молодёжной сборной Греции нашли мёртвым в своей машине

Незадолго до этого он сообщил своему приятелю о финансовых проблемах и желании покончить с собой.

5 октября, 14:39

Фото © ТАСС / Panayiotis Tzamaros / InTime News via AP

Бывший футболист молодёжной сборной Греции Никос Цуманис был найден мёртвым в своей машине около города Каламарья. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело 31-летнего футболиста, объявленного без вести пропавшим накануне, нашли в его собственной машине на пристани. Судмедэкспертиза определила, что смерть игрока наступила в результате удушения.

Стало известно, что незадолго до смерти Цуманис сообщил своему приятелю о финансовых проблемах. Также он говорил, что хочет покончить с собой.

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Последним клубом защитника был греческий "Македоникос", в который он перешёл прошлым летом. Также он выступал на родине за "Арис", "Ксанти", "Пантракикос", "Керкиру", "Верию" и "Аполлон".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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