Бывшего футболиста молодёжной сборной Греции нашли мёртвым в своей машине

Бывший футболист молодёжной сборной Греции Никос Цуманис был найден мёртвым в своей машине около города Каламарья. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело 31-летнего футболиста, объявленного без вести пропавшим накануне, нашли в его собственной машине на пристани. Судмедэкспертиза определила, что смерть игрока наступила в результате удушения.

Стало известно, что незадолго до смерти Цуманис сообщил своему приятелю о финансовых проблемах. Также он говорил, что хочет покончить с собой.