Бывшего футболиста молодёжной сборной Греции нашли мёртвым в своей машине
Незадолго до этого он сообщил своему приятелю о финансовых проблемах и желании покончить с собой.
Фото © ТАСС / Panayiotis Tzamaros / InTime News via AP
Бывший футболист молодёжной сборной Греции Никос Цуманис был найден мёртвым в своей машине около города Каламарья. Об этом сообщает Daily Mail.
Тело 31-летнего футболиста, объявленного без вести пропавшим накануне, нашли в его собственной машине на пристани. Судмедэкспертиза определила, что смерть игрока наступила в результате удушения.
Стало известно, что незадолго до смерти Цуманис сообщил своему приятелю о финансовых проблемах. Также он говорил, что хочет покончить с собой.
Последним клубом защитника был греческий "Македоникос", в который он перешёл прошлым летом. Также он выступал на родине за "Арис", "Ксанти", "Пантракикос", "Керкиру", "Верию" и "Аполлон".
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