Роскомнадзор впервые потребовал применить к Facebook оборотные штрафы
Протокол о правонарушении будет передан в суд, инстанция определит дату заседания и установит точную сумму взыскания.
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Компанию "Фейсбук" оштрафуют за неудаление опасной информации, к организации впервые будут применены оборотные штрафы. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
"Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc составил административный протокол за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещённую информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram", — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что протокол будет передан в суд, который назначит дату заседания. Санкции за обозначенное правонарушение, если оно было совершено повторно, подразумевают штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Точную сумму взыскания для IT-компании также определит суд.
Ранее СМИ сообщили, что Facebook выполнил требования властей РФ по удалению запрещённого контента. Однако корпорации всё ещё грозит штраф в общей сложности в одну десятую от оборота в России.
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