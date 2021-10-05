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Роскомнадзор впервые потребовал применить к Facebook оборотные штрафы

Протокол о правонарушении будет передан в суд, инстанция определит дату заседания и установит точную сумму взыскания.

5 октября, 14:39

Фото © Pexels

Компанию "Фейсбук" оштрафуют за неудаление опасной информации, к организации впервые будут применены оборотные штрафы. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc составил административный протокол за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещённую информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Отмечается, что протокол будет передан в суд, который назначит дату заседания. Санкции за обозначенное правонарушение, если оно было совершено повторно, подразумевают штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Точную сумму взыскания для IT-компании также определит суд.

Ранее СМИ сообщили, что Facebook выполнил требования властей РФ по удалению запрещённого контента. Однако корпорации всё ещё грозит штраф в общей сложности в одну десятую от оборота в России.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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