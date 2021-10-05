Пытавшаяся свести счёты с жизнью пятиклассница из Ульяновска жаловалась на школу

Мать пятиклассницы из Ульяновска, которая пыталась покончить жизнь самоубийством, не считает себя виноватой в поступке дочери. Кроме того, женщина заявила стражам порядка, что в последнее время наследница стала жаловаться на школу. Об этом рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что девочка стала часто жаловаться одноклассникам на требовательную родительницу, однако женщина пояснила правоохранителям, что с дочерью у неё никогда не было конфликтов, напротив, у них были очень нежные и доверительные отношения. Девочку мать описывает как коммуникабельную, общавшуюся со всеми одноклассниками, даже с хулиганами.

По мнению женщины, причиной поступка ребёнка стала "совокупность факторов". Например, жалобы на школу и очень трепетные отношения с подругой: девочки при малейшей ссоре блокировали друг друга в соцсетях и обижались.

По данным источника, на невиновности женщины в поступке дочери настаивает и инспектор по делам несовершеннолетних.