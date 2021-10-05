Ищут с вертолёта: Лайф публикует видео с места крушения судна в Белом море
В настоящий момент водная гладь спокойна, до берега доходят лишь небольшие волны. Поисковая операция продолжается.
Скриншот видео © LIFE
Лайф публикует видео с места крушения судна в Белом море. Видео © LIFE
Вертолёт ищет место затопления частного судна "Фаворит" в акватории Белого моря в Мурманской области. В распоряжении Лайфа оказались кадры операции по поиску членов экипажа.
Как видно на записи, в данный момент море в целом спокойное, а до берега доходят лишь небольшие волны. Спасатели уже обнаружили двоих человек, однако судьба ещё троих находившихся на борту остаётся неизвестной.
Напомним, частное судно под названием "Фаворит" потерпело крушение в Белом море близ села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области. Известно, что всего на борту было пять человек. Сначала в зоне бедствия работники маяка обнаружили прибитый к берегу плот и спасательный жилет, а позже нашли и двух человек — парня и девушку. Спасённая впоследствии скончалась.
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