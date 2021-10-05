Вертолёт ищет место затопления частного судна "Фаворит" в акватории Белого моря в Мурманской области. В распоряжении Лайфа оказались кадры операции по поиску членов экипажа.

Как видно на записи, в данный момент море в целом спокойное, а до берега доходят лишь небольшие волны. Спасатели уже обнаружили двоих человек, однако судьба ещё троих находившихся на борту остаётся неизвестной.