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Ищут с вертолёта: Лайф публикует видео с места крушения судна в Белом море

В настоящий момент водная гладь спокойна, до берега доходят лишь небольшие волны. Поисковая операция продолжается.

5 октября, 14:59

Скриншот видео © LIFE

Лайф публикует видео с места крушения судна в Белом море. Видео © LIFE

Вертолёт ищет место затопления частного судна "Фаворит" в акватории Белого моря в Мурманской области. В распоряжении Лайфа оказались кадры операции по поиску членов экипажа.

Как видно на записи, в данный момент море в целом спокойное, а до берега доходят лишь небольшие волны. Спасатели уже обнаружили двоих человек, однако судьба ещё троих находившихся на борту остаётся неизвестной.

Умерла девушка, спасённая с тонущего судна в Белом море

Умерла девушка, спасённая с тонущего судна в Белом море

Напомним, частное судно под названием "Фаворит" потерпело крушение в Белом море близ села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области. Известно, что всего на борту было пять человек. Сначала в зоне бедствия работники маяка обнаружили прибитый к берегу плот и спасательный жилет, а позже нашли и двух человек — парня и девушку. Спасённая впоследствии скончалась.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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