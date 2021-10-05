Фракция "Единая Россия" выдвинет Володина на пост спикера Госдумы

Должность вице-спикера, скорее всего, займёт Александр Жуков. И тот, и другой уже занимали эти посты в Думе прошлого созыва.

Партия "Единая Россия" рекомендует своей думской фракции выдвинуть кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы нового созыва. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на участника сегодняшнего заседания Бюро Высшего и Генерального советов партии власти. При этом первым вице-спикером Госдумы может стать Александр Жуков.

К слову, Думу прошлого созыва тоже возглавлял Володин, назначенный на пост председателя в 2016 году. Во время голосования депутатов он получил 404 голоса из 450. А Жуков, которому прочат кресло первого вице-спикера, занимал этот пост в Государственной думе VI и VII созыва.