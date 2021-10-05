Фракция "Единая Россия" выдвинет Володина на пост спикера Госдумы
Должность вице-спикера, скорее всего, займёт Александр Жуков. И тот, и другой уже занимали эти посты в Думе прошлого созыва.
Фото © Kremlin.ru
Партия "Единая Россия" рекомендует своей думской фракции выдвинуть кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы нового созыва. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на участника сегодняшнего заседания Бюро Высшего и Генерального советов партии власти. При этом первым вице-спикером Госдумы может стать Александр Жуков.
К слову, Думу прошлого созыва тоже возглавлял Володин, назначенный на пост председателя в 2016 году. Во время голосования депутатов он получил 404 голоса из 450. А Жуков, которому прочат кресло первого вице-спикера, занимал этот пост в Государственной думе VI и VII созыва.
Ранее председатель партии "Единая Россия" и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Владимира Васильева на должность руководителя фракции партии в Госдуме. Кроме того, стало известно, что фракция будет состоять из 326 человек, ровно половина из них — новички.
Напомним, что трёхдневное голосование завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.
Комментариев: 0