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Инфекционист предупредил антипрививочников о принципиально опасном заблуждении

Некоторые верят, что они особенные, ни на кого не похожие. Можно не признавать смертность от ковида, однако на реальную ситуацию такое отношение не повлияет, указал доктор медицинских наук.

5 октября, 15:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Антипрививочники считают, что раз они не заболели коронавирусом в первый или второй год пандемии, то уже и не заболеют, однако это опасное заблуждение. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Эти сказки родились давно, когда в СССР многие были уверены, что у нас не может быть ВИЧ-инфекции и СПИДа потому, что мы якобы генетически другие и ВИЧ нас не возьмёт. Чем это закончилось, мы помним: колоссальным всплеском заболеваемости ВИЧ-инфекцией и СПИДом в 1990–2000 годах, да и сейчас в Петербурге больше 1% населения поражено. Это рассуждения людей, которые верят, что они ни на кого не похожи и что они особенные. На самом деле мы очень друг на друга похожи, мы все — гомо сапиенс", объяснил профессор.

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При этом Яковлев отметил, что может понять отдельных людей, которые сомневаются, проходить ли вакцинацию новыми препаратами. Однако в нынешней обстановке с коронавирусом другого выбора просто нет. Введение обязательной вакцинации для определённых категорий граждан вполне логично, при этом самый лучший путь — просвещение.

"Сколько уже антипрививочников погибли и, умирая, говорили, что лучше бы они привились", — напомнил врач.

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Яковлев отметил, что отличие CoViD-19 от ОРВИ в том, что коронавирус "ведёт к выраженному поражению сосудов". Кроме того, не признавать смертность от ковида не означает изменить реальную ситуацию.

"Сначала она протекает как обычная ОРВИ, а затем появляется мощный аутоиммунный компонент и идёт поражение сосудов. Если мы сейчас говорим о связи смертей от инфаркта, инсульта, тромбозов, то это напрямую связано с коронавирусом. Не признавать можно, но это не меняет ситуацию", — заключил доктор медицинских наук Алексей Яковлев.

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Напомним, сегодня, 5 октября, в России был зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 895 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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