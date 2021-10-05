Инфекционист предупредил антипрививочников о принципиально опасном заблуждении

Антипрививочники считают, что раз они не заболели коронавирусом в первый или второй год пандемии, то уже и не заболеют, однако это опасное заблуждение. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Эти сказки родились давно, когда в СССР многие были уверены, что у нас не может быть ВИЧ-инфекции и СПИДа потому, что мы якобы генетически другие и ВИЧ нас не возьмёт. Чем это закончилось, мы помним: колоссальным всплеском заболеваемости ВИЧ-инфекцией и СПИДом в 1990–2000 годах, да и сейчас в Петербурге больше 1% населения поражено. Это рассуждения людей, которые верят, что они ни на кого не похожи и что они особенные. На самом деле мы очень друг на друга похожи, мы все — гомо сапиенс", — объяснил профессор.

При этом Яковлев отметил, что может понять отдельных людей, которые сомневаются, проходить ли вакцинацию новыми препаратами. Однако в нынешней обстановке с коронавирусом другого выбора просто нет. Введение обязательной вакцинации для определённых категорий граждан вполне логично, при этом самый лучший путь — просвещение.

"Сколько уже антипрививочников погибли и, умирая, говорили, что лучше бы они привились", — напомнил врач.

Яковлев отметил, что отличие CoViD-19 от ОРВИ в том, что коронавирус "ведёт к выраженному поражению сосудов". Кроме того, не признавать смертность от ковида не означает изменить реальную ситуацию.

"Сначала она протекает как обычная ОРВИ, а затем появляется мощный аутоиммунный компонент и идёт поражение сосудов. Если мы сейчас говорим о связи смертей от инфаркта, инсульта, тромбозов, то это напрямую связано с коронавирусом. Не признавать можно, но это не меняет ситуацию", — заключил доктор медицинских наук Алексей Яковлев.