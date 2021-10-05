Эксперт: Подозреваемого в убийстве трёх студенток в Гае не накажут за дачу ложных показаний

Александр Лазарев склонен к фантазиям на ровном месте: то разыграет кратковременную кому, то обвинит своих жертв в сексуальном шантаже. Но, похоже, ему ничего за это не будет.