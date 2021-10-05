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Эксперт: Подозреваемого в убийстве трёх студенток в Гае не накажут за дачу ложных показаний

Александр Лазарев склонен к фантазиям на ровном месте: то разыграет кратковременную кому, то обвинит своих жертв в сексуальном шантаже. Но, похоже, ему ничего за это не будет.

5 октября, 15:06

Фото © SHOT

Александру Лазареву, который ранее был арестован за расправу над тремя студентками в городе Гае Оренбургской области, похоже, не грозит никакого наказания за дачу ложных показаний. По крайней мере такую мысль озвучил адвокат Михаил Николаец телеканалу "360".

"Всё больше становится очевидным, что этот обвиняемый, по сути, даёт ложные показания. Набираются определённые этому подтверждения. Но обвиняемый за сообщение заведомо ложных сведений следственным органом наказаний нести не будет", — утверждает эксперт.

Николаец пояснил, что в уголовном законодательстве такая ответственность не предусмотрена, а статья 307 "Заведомо ложные показания" распространяется в отношении других участников процесса: свидетеля, потерпевшего, переводчика или привлечённого к процессу эксперта.

Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом заявил, что девушки требовали денег за секс

Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом заявил, что девушки требовали денег за секс

Напомним, что о зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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