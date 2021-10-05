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Российский школьник пожаловался на подростка, уколовшего его шприцем в ягодицу

Сейчас слова матери восьмилетнего ребёнка проверяют правоохранители. По соцсетям разлетелось видео момента предполагаемого нападения.

5 октября, 15:13

Фото © VK / "ЧП Хакасия l Абакан"

Прохожий в Минусинске (Красноярский край) вколол шприц с неизвестным содержимым 8-летнему мальчику. Видео © VK / "ЧП Хакасия l Абакан"

Жительница Минусинска обратилась к полицейским с жалобой, заявив, что её восьмилетнему сыну прохожий подросток вколол шприц с неизвестным содержимым. Парня ищут сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на краевое ГУ МВД РФ.

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Отмечается, что изначально женщина рассказала о случившемся в одном из мессенджеров. Она описала нападавшего как светловолосого парня с тёмными глазами в чёрной спортивная куртке и такого же цвета штанах, красных кроссовках. Мать школьника отметила, что якобы этот подросток воткнул шприц в ягодицу сыну и убежал. Что за раствор был введён, неизвестно, но, по словам женщины, остался след от прокола.

Вместе с тем правоохранители сообщили, что по факту причинения телесных повреждений восьмилетнему мальчику проверки проводят полицейские и сотрудники ПДН Межмуниципального отдела МВД России "Минусинский", устанавливаются детали случившегося.

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Ранее Лайф писал, что в Москве мстительный бомж-"вакцинатор" воткнул шприц в прохожего. Злоумышленник разозлился на жителя столицы, который отказался поделиться с ним мелочью.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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