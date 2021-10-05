Бывшая порнозвезда из мести нанесла двухлетнему сыну девять ножевых и отправила жуткое фото его отцу

Полиция итальянского городка Читта-делла-Пьеве арестовала 44-летнюю венгерку Каталин Эржебет Брадач по обвинению в убийстве её двухлетнего сына. Свидетели сообщили, что женщина принесла окровавленное тело ребёнка на кассу местного супермаркета и кричала, умоляя ей помочь. У малыша было девять ножевых ранений на шее и груди. Спасти мальчика не удалось.

Фото © Facebook / Katalin Bradács

Прибывшие сотрудники полиции обыскали женщину, находившуюся в нестабильном состоянии, и нашли у неё в сумке нож. Кроме того, в соседнем здании правоохранители обнаружили порезанную детскую маечку и женский свитер. Одежда была в крови. Изучив все записи с камер видеонаблюдения, власти пришли к выводу: других подозреваемых просто нет. На кадрах отчётливо видно, как женщина пришла на место предполагаемого преступления и ушла оттуда.

Фото © Twitter / eliash0812

По основной версии следствия, Каталин напала на своего сына только ради того, чтобы отомстить своему бывшему мужу Норберту Юхасу. Пару месяцев назад мужчина в суде выиграл право опеки над их общим сыном. Тогда венгерка собрала вещи, взяла ребёнка и сбежала из страны, убеждая, что малышу с ней будет лучше. По словам Норберта, бывшая жена отправила ему фотографию умирающего сына в "Вотсапе". Тогда он сразу сообщил об инциденте властям. Расследование продолжается, пишет Daily Star.