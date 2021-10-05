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Бывшая порнозвезда из мести нанесла двухлетнему сыну девять ножевых и отправила жуткое фото его отцу

Бывшая актриса фильмов для взрослых из Венгрии перебралась в Италию вместе с маленьким сыном. Женщина хотела доказать бывшему мужу, что она достойна опеки над малышом, но теперь ей грозит тюрьма.

5 октября, 12:26

Фото © Facebook / Katalin Bradács

Полиция итальянского городка Читта-делла-Пьеве арестовала 44-летнюю венгерку Каталин Эржебет Брадач по обвинению в убийстве её двухлетнего сына. Свидетели сообщили, что женщина принесла окровавленное тело ребёнка на кассу местного супермаркета и кричала, умоляя ей помочь. У малыша было девять ножевых ранений на шее и груди. Спасти мальчика не удалось.

Фото © Facebook / Katalin Bradács

Фото © Facebook / Katalin Bradács

Прибывшие сотрудники полиции обыскали женщину, находившуюся в нестабильном состоянии, и нашли у неё в сумке нож. Кроме того, в соседнем здании правоохранители обнаружили порезанную детскую маечку и женский свитер. Одежда была в крови. Изучив все записи с камер видеонаблюдения, власти пришли к выводу: других подозреваемых просто нет. На кадрах отчётливо видно, как женщина пришла на место предполагаемого преступления и ушла оттуда.

Фото © Twitter / eliash0812

Фото © Twitter / eliash0812

По основной версии следствия, Каталин напала на своего сына только ради того, чтобы отомстить своему бывшему мужу Норберту Юхасу. Пару месяцев назад мужчина в суде выиграл право опеки над их общим сыном. Тогда венгерка собрала вещи, взяла ребёнка и сбежала из страны, убеждая, что малышу с ней будет лучше. По словам Норберта, бывшая жена отправила ему фотографию умирающего сына в "Вотсапе". Тогда он сразу сообщил об инциденте властям. Расследование продолжается, пишет Daily Star.

Сама Каталин несколько раз заявила властям, что не убивала ребёнка. Но, по словам свидетелей, они видели, как горе-мать жестоко обходилась с ним всего за день до трагедии.

Зависимая от соцсетей мама убила 3-летнюю дочь и записала грустный тикток со словами "Я напортачила"

Зависимая от соцсетей мама убила 3-летнюю дочь и записала грустный тикток со словами "Я напортачила"

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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