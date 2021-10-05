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Зеленский ввёл санкции против участников выборов в Госдуму и членов избиркомов в Крыму

Всего в соответствующем указе значатся фамилии 95 человек, среди которых шесть сотрудников ФСБ и один гражданин Республики Корея.

5 октября, 15:20
<p>Члены избирательной комиссии в Севастополе. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Члены избирательной комиссии в Севастополе. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении участников выборов в Госдуму на территории Крыма, а также членов избирательных комиссий. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы Незалежной.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — сказано в тексте документа.

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Указ вступает в силу со дня опубликования. Всего в нём значатся 95 человек, из них 33 — кандидаты в депутаты, 54 — члены избирательной комиссии региона, а также шесть сотрудников ФСБ и гражданин Южной Кореи.

Это не первые ограничения, которые власти Украины вводят после прошедших думских выборов. Ранее Киев ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму для крымчан и жителей ДНР. Власти Незалежной внесли в чёрный список членов избирательных комиссий, агитаторов, а также наблюдателей. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал рестрикции комичными.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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