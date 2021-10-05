Зеленский ввёл санкции против участников выборов в Госдуму и членов избиркомов в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении участников выборов в Госдуму на территории Крыма, а также членов избирательных комиссий. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы Незалежной.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — сказано в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня опубликования. Всего в нём значатся 95 человек, из них 33 — кандидаты в депутаты, 54 — члены избирательной комиссии региона, а также шесть сотрудников ФСБ и гражданин Южной Кореи.