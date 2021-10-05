Джигурда рассказал о сложностях поединка по правилам бокса с Милоновым. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Российский актёр и шоумен Никита Джигурда провёл поединок по правилам бокса, но в перчатках для ММА, с депутатом Госдумы прошлого созыва Виталием Милоновым. В рамках поединка эпатажный артист столкнулся с некоторыми "трудностями". Кадры боя опубликовал телеграм-канал "Mash на Мойке".

"Я удивлён смелости Виталия Милонова, несмотря на то что он моложе и тяжелее. Но всё понятно — он депутат, а я воин света по жизни, язычник, ведист. <...> Я сказал, что я обещаю, что Виталия Милонова не увезут на скорой помощи. Задача была только не убить ненароком депутата Государственной думы", — поделился Джигурда.

При этом он подчеркнул, что никаких договоров перед боем не заключал. Однако, как сообщает телеграм-канал, Милонову организаторы сказали, что бой будет обычным шоу, но по факту депутат получил мощных хуков от Джигурды. Комментируя несостоявшийся поединок с телеведущим Владимиром Соловьёвым, который отказался от встречи, артист заявил, что "одно дело — оскорблять людей на расстоянии и тех, которые не смогут тебе ответить". Как признался актёр, прозвучавшие в его адрес оскорбления он не мог пропустить мимо.