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Воин света против депутата: Опубликовано видео боя Джигурды и Милонова по правилам бокса

По словам эпатажного артиста, главной задачей для него было "не убить ненароком" парламентария.

5 октября, 15:37

Кадр из видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Джигурда рассказал о сложностях поединка по правилам бокса с Милоновым. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Российский актёр и шоумен Никита Джигурда провёл поединок по правилам бокса, но в перчатках для ММА, с депутатом Госдумы прошлого созыва Виталием Милоновым. В рамках поединка эпатажный артист столкнулся с некоторыми "трудностями". Кадры боя опубликовал телеграм-канал "Mash на Мойке".

"Я удивлён смелости Виталия Милонова, несмотря на то что он моложе и тяжелее. Но всё понятно — он депутат, а я воин света по жизни, язычник, ведист. <...> Я сказал, что я обещаю, что Виталия Милонова не увезут на скорой помощи. Задача была только не убить ненароком депутата Государственной думы", — поделился Джигурда.

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При этом он подчеркнул, что никаких договоров перед боем не заключал. Однако, как сообщает телеграм-канал, Милонову организаторы сказали, что бой будет обычным шоу, но по факту депутат получил мощных хуков от Джигурды. Комментируя несостоявшийся поединок с телеведущим Владимиром Соловьёвым, который отказался от встречи, артист заявил, что "одно дело — оскорблять людей на расстоянии и тех, которые не смогут тебе ответить". Как признался актёр, прозвучавшие в его адрес оскорбления он не мог пропустить мимо.

Ранее Лайф рассказывал, что Майк Тайсон захотел подраться с популярным блогером и заработать "кучу денег". Знаменитый боксёр выразил уверенность, что Логан Пол не откажется от столь привлекательного в финансовом плане поединка.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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