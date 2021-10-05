НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Киноэкипаж в составе Пересильд и Шипенко перешёл на борт МКС

На станции им предстоит провести не менее 12 суток, в течение которых будут проходить съёмки фильма "Вызов".

5 октября, 15:41

Кадр из видео © Трансляция "Роскосмоса"

Киноэкипаж с Пересильд и Шипенко впервые перешёл на борт МКС. Видео © Трансляция "Роскосмоса"

Актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, прибывшие на корабле "Союз МС-19", перешли на Международную космическую станцию (МКС).

"После открытия люков между пилотируемым кораблём "Союз МС-19" и станцией начал работу экипаж из 10 человек в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва, Антона Шкаплерова, участников космического полёта в рамках научно-просветительского проекта "Вызов" — кинорежиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде", — отмечается в сообщении пресс-службы "Роскосмоса".

Камера, поехали: актриса, режиссёр и космонавт начали снимать фильм ещё до старта

Камера, поехали: актриса, режиссёр и космонавт начали снимать фильм ещё до старта

Трансляция с борта станции ведётся на сайте госкорпорации. Отметим, что на МКС Пересильд и Шипенко ориентировочно будут работать не менее 12 суток, а вернутся на Землю на "Союзе МС-18" с космонавтом Новицким, который с весны находится на станции.

Напомним, ракета с кораблём "Союз МС-19" стартовала сегодня, 5 октября, в 11:55 мск с космодрома Байконур. А уже в 15:22 мск была успешно завершена стыковка с МКС. Однако её пришлось провести в ручном режиме. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе стыковки "Курс" на станции.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Деревянко признался в зависти из-за полёта Пересильд и Шипенко на МКС

сегодня в 13:43

Рогозин объяснил, почему корабль с Пересильд и Шипенко пришлось стыковать с МКС вручную

сегодня в 13:16

Воин света против депутата: Опубликовано видео боя Джигурды и Милонова по правилам бокса

сегодня в 15:37

"Есть касание, есть сцепка": Корабль с Пересильд и Шипенко пристыковали к МКС вручную

сегодня в 12:19

Физиономист рассмотрела на лице пермского стрелка жалость к себе с внутренним негативом

сегодня в 15:51

Новости партнеров

Layer 1