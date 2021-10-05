Киноэкипаж в составе Пересильд и Шипенко перешёл на борт МКС

Киноэкипаж с Пересильд и Шипенко впервые перешёл на борт МКС. Видео © Трансляция "Роскосмоса"

Актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, прибывшие на корабле "Союз МС-19", перешли на Международную космическую станцию (МКС).

"После открытия люков между пилотируемым кораблём "Союз МС-19" и станцией начал работу экипаж из 10 человек в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва, Антона Шкаплерова, участников космического полёта в рамках научно-просветительского проекта "Вызов" — кинорежиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде", — отмечается в сообщении пресс-службы "Роскосмоса".