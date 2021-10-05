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Зеленский утвердил санкции СНБО против семи сотрудников ФСБ из-за инцидента с Навальным

Уточняется, что большинство сотрудников, подпавших под ограничения, являются работниками Института криминалистики спецслужбы.

5 октября, 15:53
<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС/EPA</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС/EPA

Украина ввела санкции против семерых сотрудников ФСБ, которых Киев считает причастными к инциденту с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщило агентство "РБК-Украина" после опубликования указа президента Незалежной Владимира Зеленского об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении новых персональных санкций.

Отмечается, что большинство из этих семи человек являются сотрудниками Института криминалистики ФСБ.

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Ранее Лайф рассказывал, что 7 сентября вступил в силу очередной пакет американских санкций против России, связанный с делом блогера Алексея Навального. Они касаются в том числе экспорта стрелкового оружия и технологий, задействованных в ядерной и ракетной сферах.

Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года, когда ему стало плохо на борту рейса Томск – Москва. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. А 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января 2021 года. Сейчас Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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