Зеленский утвердил санкции СНБО против семи сотрудников ФСБ из-за инцидента с Навальным

Украина ввела санкции против семерых сотрудников ФСБ, которых Киев считает причастными к инциденту с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщило агентство "РБК-Украина" после опубликования указа президента Незалежной Владимира Зеленского об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении новых персональных санкций.

Отмечается, что большинство из этих семи человек являются сотрудниками Института криминалистики ФСБ.