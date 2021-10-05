Физиономист рассмотрела на лице пермского стрелка жалость к себе с внутренним негативом

Находящийся в реанимации 18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете 20 сентября, жалеет себя, однако внутри молодого человека сидит сильный негатив. Так прокомментировала первую фотографию стрелка с больничной койки физиономист Светлана Филатова.

"Он находится в такой ситуации, где ему, естественно, жалко себя. Видно, что печаль присутствует, но обратите внимание, что подбородок напряжён, губы сжаты, то есть саботирующая позиция. Ему либо не нравится, что его фотографируют, либо вообще в целом ситуация", — сказала она Лайфу.

В то же время напряжённые нижнее веко и нижняя часть лица говорят, что этот человек затаил злобу, заметила специалист. Он действительно в печали, и у него подавленное состояние, однако при первой возможности он выплеснет весь негатив наружу.