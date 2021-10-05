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"Занимается вопросами здоровья": В "Спартаке" подтвердили, что Федун находится в Германии

Ранее СМИ сообщали, что владельцу клуба запретили посещать матчи из-за резкого ухудшения работы сердца.

5 октября, 15:58
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о том, что владелец клуба Леонид Федун проходит лечение в Германии. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее СМИ сообщали, что врачи запретили Федуну посещать матчи из-за резкого ухудшения работы сердечно-сосудистой системы после перенесённого коронавируса. Также стало известно, что владелец "Спартака" отправился на лечение в Германию.

"Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем. Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем", заявил Зеленов.

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Федун владеет "Спартаком" с 2004 года. В мае 2020-го его госпитализировали в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией, в больнице 65-летний бизнесмен провёл более двух недель.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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