"Занимается вопросами здоровья": В "Спартаке" подтвердили, что Федун находится в Германии
Ранее СМИ сообщали, что владельцу клуба запретили посещать матчи из-за резкого ухудшения работы сердца.
Фото © ФК "Спартак"
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о том, что владелец клуба Леонид Федун проходит лечение в Германии. Об этом он рассказал журналистам.
Ранее СМИ сообщали, что врачи запретили Федуну посещать матчи из-за резкого ухудшения работы сердечно-сосудистой системы после перенесённого коронавируса. Также стало известно, что владелец "Спартака" отправился на лечение в Германию.
"Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем. Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем", — заявил Зеленов.
Федун владеет "Спартаком" с 2004 года. В мае 2020-го его госпитализировали в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией, в больнице 65-летний бизнесмен провёл более двух недель.
Комментариев: 0