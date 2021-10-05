Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о том, что владелец клуба Леонид Федун проходит лечение в Германии. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее СМИ сообщали, что врачи запретили Федуну посещать матчи из-за резкого ухудшения работы сердечно-сосудистой системы после перенесённого коронавируса. Также стало известно, что владелец "Спартака" отправился на лечение в Германию.

"Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем. Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем", — заявил Зеленов.