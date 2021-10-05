Стоимость нефти Brent впервые с октября 2018 года поднялась выше $83

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,3% и достигла 83,13 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 18:15 мск.

По состоянию на 18:27 нефть этой марки торговалась на уровне $83,07 за баррель, прирост цены составил 2,23%. Причём в последний раз стоимость нефти Brent превышала $83 за баррель три года назад, в октябре 2018-го. Кроме того, стоимость на ноябрьские фьючерсы нефти марки WTI выросла на 2,37% — до $79,46 за баррель.