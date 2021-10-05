Захарян досрочно покинул тренировку сборной России
В эти минуты команда продолжает заниматься на базе в подмосковном Новогорске.
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Полузащитник "Динамо" и сборной России Арсен Захарян досрочно покинул открытую тренировку национальной команды.
Вместе с ним с занятия немного раньше ушёл и Денис Глушаков. Позднее он объяснил это наличием у него микроповреждения. Информации о состоянии Захаряна пока не поступало.
Отметим, что сборная России в эти минуты проводит тренировку перед матчами со Словакией и Словенией. Занятия проходят на базе национальной команды в Новогорске.
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