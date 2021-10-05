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Захарян досрочно покинул тренировку сборной России

В эти минуты команда продолжает заниматься на базе в подмосковном Новогорске.

5 октября, 16:03
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Полузащитник "Динамо" и сборной России Арсен Захарян досрочно покинул открытую тренировку национальной команды.

Вместе с ним с занятия немного раньше ушёл и Денис Глушаков. Позднее он объяснил это наличием у него микроповреждения. Информации о состоянии Захаряна пока не поступало.

Отметим, что сборная России в эти минуты проводит тренировку перед матчами со Словакией и Словенией. Занятия проходят на базе национальной команды в Новогорске.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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