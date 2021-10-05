Большинство россиян не ездят отдыхать за границу, показал опрос

Больше половины россиян (55,6%) признались, что не ездят отдыхать за границу и им всё равно, с какими странами РФ открывает авиасообщение. Об этом свидетельствуют результаты опроса kp.ru, в котором приняли участие 4,5 тысячи человек.

Мнения остальных опрошенных по поводу лучших зарубежных направлений для отдыха разделились. Например, по 8,1% респондентов очень ждут, когда можно будет отправиться в Италию и Испанию — страны были популярны среди путешественников и до пандемии. Ещё 7,7% участников опроса надеются на открытие границ с Вьетнамом. 6% опрошенных отдают предпочтение Франции, 4,6% — Германии, а Индия, которая раньше была востребована у россиян, получила менее 1% голосов.

При этом около 5% россиян заявили, что им достаточно того, что Россия возобновила авиасообщение с Турцией и Египтом, а остальное уже неважно. Оставшиеся 4,2% респондентов ждут открытия других стран, например Китая, Польши и Финляндии.