Родители жестоко убитой в Гае студентки рассказали о мечтах и планах дочери
О трагедии отец и мать девушки узнали от журналистов. С Адилёй они общались каждый день по видеосвязи, дочь всегда была весёлой и жизнерадостной.
Кадр из видео © LIFE
Родители рассказали о мечтах одной из убитых под Оренбургом студенток. Видео © LIFE
Студентка медколледжа Адиля Каримова, убитая в городе Гае Оренбургской области, хотела отучиться на врача, чтобы была возможность присматривать за матерью и отцом, когда они станут пожилыми. Об этом Лайфу рассказали родители погибшей девушки.
"Врачом дальше хотела учиться. Врачом стать, нас лечить, когда мы будем пожилыми, — за нами смотреть. Семью [хотела], как обычные люди", — пояснил отец убитой.
Родители также отметили, что у девушки не было молодого человека — она считала, что пока рано заводить отношения. При этом у Адили было много друзей. По словам матери и отца студентки, о трагедии они узнали от журналистов около полудня, однако не сразу поверили в ужасные новости, потому что каждый день общались с дочерью по видеосвязи.
"Весёлая была, жизнерадостная. Училась хорошо", — добавили родители.
Напомним, что о зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Сегодня мужчине предъявили обвинения по пяти уголовным делам и арестовали.
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