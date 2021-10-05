Родители жестоко убитой в Гае студентки рассказали о мечтах и планах дочери

Студентка медколледжа Адиля Каримова, убитая в городе Гае Оренбургской области, хотела отучиться на врача, чтобы была возможность присматривать за матерью и отцом, когда они станут пожилыми. Об этом Лайфу рассказали родители погибшей девушки.

"Врачом дальше хотела учиться. Врачом стать, нас лечить, когда мы будем пожилыми, — за нами смотреть. Семью [хотела] , как обычные люди", — пояснил отец убитой.

Родители также отметили, что у девушки не было молодого человека — она считала, что пока рано заводить отношения. При этом у Адили было много друзей. По словам матери и отца студентки, о трагедии они узнали от журналистов около полудня, однако не сразу поверили в ужасные новости, потому что каждый день общались с дочерью по видеосвязи.