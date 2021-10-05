В Instagram появилась возможность публиковать часовые видео
Теперь IGTV, за которым закреплено право публикации продолжительных роликов, переименовано в "Инстаграм TV".
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Социальная сеть "Инстаграм" попрощалась с видеоформатом приложения IGTV и разрешила пользователям публиковать ролики продолжительностью до 60 минут. Об этом сообщает The Verge.
Теперь IGTV, за которым закреплено право публикации продолжительных роликов, переименовано в Instagram TV. Как отмечается, теперь пользователям не надо будет выходить из основного приложения, чтобы посмотреть их. Такой формат будет особенно удобен для тех юзеров, которые заходят в "Инстаграм" только радио просмотра видеоконтента.
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Ранее Лайф сообщал, что пользователи снова жалуются на сбои в работе "Инстаграма" и "Фейсбука". Больше всего проблем у юзеров из США, однако массовые жалобы фиксируются и в России, а также в Великобритании, Германии, Франции и Нидерландах.
Напомним, что вечером 4 октября произошёл ещё более масштабный сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.
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