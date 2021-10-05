В Instagram появилась возможность публиковать часовые видео

Социальная сеть "Инстаграм" попрощалась с видеоформатом приложения IGTV и разрешила пользователям публиковать ролики продолжительностью до 60 минут. Об этом сообщает The Verge.

Теперь IGTV, за которым закреплено право публикации продолжительных роликов, переименовано в Instagram TV. Как отмечается, теперь пользователям не надо будет выходить из основного приложения, чтобы посмотреть их. Такой формат будет особенно удобен для тех юзеров, которые заходят в "Инстаграм" только радио просмотра видеоконтента.