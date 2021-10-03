Проверьте чаты немедленно: Какие слова и картинки запрещены в WhatsApp и как не попасть из-за них за решётку Причин для блокирования в мессенджере с каждым годом становится только больше, и не все из них известны тем, кто пользуется WhatsApp каждый день. 2 октября, 21:40 3329 3329 Фото © Shutterstock

Как читать сообщения в WhatsApp и оставаться невидимым

В ближайшее время мессенджер может получить ряд важных обновлений. Например, пользователи получат возможность использовать один аккаунт сразу с нескольких устройств, что необходимо тем, кому важна кросс-платформенность. Также компания собирается выпустить специальную версию для iPad, но на этом хорошие новости для пользователей заканчиваются.

Сообщается, что при установке WhatsApp на второе мобильное устройство пользователю не потребуется выход в Интернет с основного приложения. Подаётся всё как удобная функция, однако есть одно но: как только второе (или третье) устройство будет подключаться к Сети, на него будет выгружаться вся история чатов. Сообщения будут автоматически синхронизироваться. В WhatsApp утверждают, что все данные будут защищены сквозным шифрованием, однако об уязвимости пользователя перед сканированием QR-кодов не сказано ни слова. Теоретически любой человек, у кого окажется одно устройство с доступом в мессенджер, сможет спокойно читать сообщения без риска быть заподозренным.

Скачать WhatsApp или остаться анонимным?

В новой бета-версии приложения также найдена ещё одна потенциально опасная функция. Сообщается, что новый алгоритм поможет разработчикам изучать содержимое даже в закрытых чатах. Формально всё подаётся как ещё один инструмент для более удобной модерации контента. Пользователи группы смогут жаловаться не на самого пользователя, а на его сообщения. Единого реестра запрещённых слов нет, и, вероятнее всего, о нём не узнают рядовые пользователи. Но если сообщение покажется модераторам оскорбительным и будет сочтено не соответствующим правилам использования сервиса, то пользователя могут сначала лишить права отправлять сообщения, а затем и вовсе заблокируют аккаунт.

Фото © Shutterstock

По слухам, первое тестирование системы состоялось ещё в 2019 году, когда сотни тысяч человек начали жаловаться в техподдержку приложения о массовых блокировках. Тогда администрация сервиса начала блокировать учётные записи, состоящие в группах с подозрительными названиями, при этом критерии подозрительности так и не были обнародованы. Восстановить учётную запись после попадания в чёрный список невозможно, единственный способ — завести новую.

В суд за оскорбление в WhatsApp

При этом получить повестку в органы за оскорбления в WhatsApp тоже реально. В 2019 году жительницу Владивостока вызвали в суд для объяснения из-за оскорблений других людей в чате председателей садовых товариществ. За отправленное сообщение с публичным оскорблением женщина требовала с ответчика 500 тысяч рублей. До такого штрафа дело не дошло, но 40 тысяч рублей ответчика всё-таки обязали выплатить. Кроме того, от написавшей гадости женщины потребовали опровергнуть написанное.

В том же году в Якутии произошло и другое важное событие. Суд оштрафовал одного из местных жителей за аудиосообщение с заведомо ложной информацией о мошенничестве одного из участников чатов. Иск о защите чести и достоинства был зарегистрирован и частично удовлетворён даже несмотря на то, что сообщение из чата было удалено. Юристы отмечают, что подобное применимо лишь к публичным чатам, а вот оскорбления в личной переписке в органах и суде могут отклонить. В этом, следуя букве закона, могут не найти состава преступления или правонарушения. Правда, это не относится к угрозам убийством или причинением любого вреда здоровью — за такие сообщения можно поплатиться.

Вице-президент московской коллегии адвокатов "Ромашов, Романов и партнёры" Евгений Ромашов пояснил: законы РФ распространяются также и на мессенджеры. Поэтому в общих группах и чатах нельзя призывать к экстремизму, размещать картинки, задевающие чувства различных групп, оскорблять участников или вводить своими словами в заблуждение.

Многие считают, что переписка в мессенджерах не является доказательством, но это не так. Такую переписку можно заверить у нотариуса, и она в большинстве случаев будет являться доказательством в суде. По уголовным делам бывает достаточно и простых скриншотов сообщений. Отдельным вопросом остаётся идентификация лица, осуществляющего переписку, например с номера, не относящегося к РФ Евгений Ромашов вице-президент Московской коллегии адвокатов

Запрещённые слова

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Точный список слов из чёрного списка администрацией WhatsApp и его фактическими владельцами (компанией Facebook) так и не опубликован. Ряд экспертов отмечает, что решения о "несоответствии" слов внутренним правилам сервиса могут принимать совершенно другие люди. Не секрет, что после продажи WhatsApp в цепочку модерации включились "третьи лица". Для них программа отключает сквозное шифрование, поэтому сообщения доступны им в первозданном виде. Пока прецедентов со сливом сообщений не было, но если доступ к таким перепискам имеют люди, значит, соблазн рано или поздно появится. Если сложить все проблемы мессенджера воедино, то получается, что программа, первоначально придуманная для общения, аудио- и видеозвонков, постепенно превращается в гетто со своими законами и правилами, о которых рядовые пользователи не знают.

Под удаление или судебный иск могут попасть не только аккаунты обычных людей, но и бизнес-аккаунты, с которых компания ведёт деловую переписку с партнёрами или клиентами. Для того чтобы избежать потери всех важных диалогов, эксперты советуют тщательно взвешивать каждое слово, написанное в WhatsApp, и выйти из всех ненужных групп, активность которых может скомпрометировать пользователя.

Авторы Сергей Андреев