Возбуждено дело из-за видео с надругательством над заключённым в тюремной больнице

По факту появления в Интернете видео с надругательством над заключённым в саратовской тюремной больнице возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

"По сообщениям, размещённым в СМИ, несколько мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осуждённого, содержащегося в исправительном учреждении", — говорится в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц по предварительному сговору".

Как отмечают в СК РФ, фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до 10 лет заключения. Расследование дела находится под контролем и.о. руководителя Следственного управления Олега Мезрина.