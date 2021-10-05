Возбуждено дело из-за видео с надругательством над заключённым в тюремной больнице
Следствие взял под свой контроль глава регионального управления СК РФ. Виновным грозит до десяти лет за решёткой.
Фото © СУ СК РФ по Саратовской области
По факту появления в Интернете видео с надругательством над заключённым в саратовской тюремной больнице возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
"По сообщениям, размещённым в СМИ, несколько мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осуждённого, содержащегося в исправительном учреждении", — говорится в сообщении ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц по предварительному сговору".
Как отмечают в СК РФ, фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до 10 лет заключения. Расследование дела находится под контролем и.о. руководителя Следственного управления Олега Мезрина.
Как рассказывал Лайф, ранее в Кремле призвали проверить видео с пытками заключённого в Саратове.
Комментариев: 0