AliExpress запустила первый цифровой цветочный магазин на рынке в Москве

Компания AliExpress совместно с магазином живых цветов "ЯжФлорист" открыла первый цифровой цветочный магазин на столичном Дорогомиловском рынке, сообщила Лайфу пресс-служба торговой площадки.

Как отмечается, с 5 по 10 октября там будет работать витрина с цветами, которые можно разглядеть, а затем заказать с экспресс-доставкой онлайн, перейдя по QR-коду на витрине. Поп-ап-лавка появилась в честь запуска новой категории на AliExpress: с сентября жители Москвы могут заказать на площадке живые цветы.

Кроме того, с 8 по 10 октября будет работать цветочная школа "Цветы в деталях", где преподаватель Маргарита Тимофеева расскажет о сезонных сортах и научит подбирать лучшие цветочные сочетания. Посетители лавки смогут собрать букет вместе с флористом и бесплатно забрать его домой.

"Мы видим, что людям нравится так реализовывать свои идеи, и будем рады всем, кто придёт в нашу цифровую лавку, чтобы составить букет", — сказала руководитель lifestyle-коммуникаций AliExpress Россия Инна Булычёва.