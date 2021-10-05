Саруханов ответил на вопрос, о чём поёт в хите — о скрипе колеса или скрипке-лисе

Певец Игорь Саруханов заявил, что у его песни "Скрипка-лиса" есть два рабочих названия, второе — "Скрип колеса". Он также рассказал, какое появилось раньше, kp.ru.

Композицию "Скрипка-лиса" общественность впервые услышала в 1997 году. Автор музыки и слов — поэт Александр Новиков. Песня стала жертвой ослышки, то есть мондегрина — переосмысления неверно разобранных со слуха слов. Кто же первым в песне "Скрипка-лиса" услышал "скрип колеса", доподлинно неизвестно. Логика прослеживается следующая: поскольку Саруханов поёт про "лужи и грязь дорог", то и в названии употребляется "колесо". Как отметил певец, пока копилось число ослышавшихся, были зарегистрированы два официальных названия песни в Российском авторском обществе.

22 октября в "Вегас сити холле" состоится юбилейный концерт Саруханова: заслуженный артист РФ выступит с шоу "65 лет". С 1986 по 2021 год певец выпустил 24 альбома, в том числе компиляции и сборники. Последний из них — "С кем ты", вышедший в 2020 году.