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Макрон встретится с Байденом на саммите G20 в Риме

Лидеры обсудят пути возобновления диалога, кризис в отношениях Парижа и Вашингтона возник из-за создания США, Великобританией и Австралией партнёрского союза AUKUS.

5 октября, 18:31
<p>Фото © Dursun Aydemir / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Dursun Aydemir / Anadolu Agency via Getty Images

Французский лидер Эмманюэль Макрон по прибытии в Словению на неформальный саммит Евросоюза заявил, что на саммите G20 в Риме встретится с президентом Штатов Джо Байденом.

"Мы встретимся во время саммита G20. Я думаю, что это хорошая возможность посмотреть, как мы можем возобновить [диалог]", — цитирует его слова Reuters.

Встреча в столице Италии станет для лидеров Франции и США первой с момента начала в сентябре кризиса в отношениях Парижа и Вашингтона. Он возник после того, как Австралия, Штаты и Британия объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Во Франции решение Австралии назвали ударом в спину и сообщили, что Париж отзывает своих послов из Вашингтона и Канберры для консультаций.

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Саммит "Большой двадцатки" (G20) состоится 30–31 октября в Риме. Он станет первым для президента США Джо Байдена, нового канцлера Германии и нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Президент России Владимир Путин может принять в нём личное участие, ведь 29 сентября глава государства вышел с самоизоляции.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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