Макрон встретится с Байденом на саммите G20 в Риме

Французский лидер Эмманюэль Макрон по прибытии в Словению на неформальный саммит Евросоюза заявил, что на саммите G20 в Риме встретится с президентом Штатов Джо Байденом.

"Мы встретимся во время саммита G20. Я думаю, что это хорошая возможность посмотреть, как мы можем возобновить [диалог]", — цитирует его слова Reuters.