Гадалка развела жену экс-инженера "Туполева" на 30 млн рублей, запугав порчей

Гадалка рассказала жительнице Москвы Ларисе о наложенной на неё и семью порче и за два года развела женщину на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Лариса познакомилась с гадалкой Марине в 2016 году и спустя некоторое время узнала о порче. Тогда-то супруга бывшего главного инженера конструкторского бюро "Туполев" и стала брать деньги из хранящихся наличкой дома сбережений и относить их ясновидящей. С 2018 по 2020 год она наносила таким образом 30 млн.

Однако на этом всё не закончилось, ведь в какой-то момент женщина стала замечать пропажу ключей от дома и дачи, а вслед за этим — чьё-то присутствие в квартире из-за оставленного бардака в комнатах и повреждённой мебели. Тогда Лариса не выдержала и обратилась в полицию, также заявив, что ворожея собирается отобрать у неё недвижимость. Поведение супруги привело в шок её мужа, ведь он не наблюдал привидевшуюся жене сломанную мебель в доме, а ещё сильнее удивился от траты 30 миллионов на магические ритуалы.