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Гадалка развела жену экс-инженера "Туполева" на 30 млн рублей, запугав порчей

Женщина поняла, что её обманули, лишь когда ясновидящая собралась забрать квартиру клиентки. Её муж от всей этой истории в шоке.

5 октября, 18:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Гадалка рассказала жительнице Москвы Ларисе о наложенной на неё и семью порче и за два года развела женщину на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Лариса познакомилась с гадалкой Марине в 2016 году и спустя некоторое время узнала о порче. Тогда-то супруга бывшего главного инженера конструкторского бюро "Туполев" и стала брать деньги из хранящихся наличкой дома сбережений и относить их ясновидящей. С 2018 по 2020 год она наносила таким образом 30 млн.

Гадалка развела заслуженную артистку России на 3,6 миллиона рублей, запугав порчей

Гадалка развела заслуженную артистку России на 3,6 миллиона рублей, запугав порчей

Однако на этом всё не закончилось, ведь в какой-то момент женщина стала замечать пропажу ключей от дома и дачи, а вслед за этим — чьё-то присутствие в квартире из-за оставленного бардака в комнатах и повреждённой мебели. Тогда Лариса не выдержала и обратилась в полицию, также заявив, что ворожея собирается отобрать у неё недвижимость. Поведение супруги привело в шок её мужа, ведь он не наблюдал привидевшуюся жене сломанную мебель в доме, а ещё сильнее удивился от траты 30 миллионов на магические ритуалы.

А ранее Лайф рассказывал, как ловелас влюбил в себя москвичек и всего за год развёл на 23 миллиона рублей. Предприимчивый мужчина представлялся чужим именем. Он знакомился с женщинами в Сети и выдавал себя за спортсмена, рассказывая, что хочет построить семью. Одну из них он даже довёл до инфаркта.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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