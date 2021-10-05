Гадалка развела жену экс-инженера "Туполева" на 30 млн рублей, запугав порчей
Женщина поняла, что её обманули, лишь когда ясновидящая собралась забрать квартиру клиентки. Её муж от всей этой истории в шоке.
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Гадалка рассказала жительнице Москвы Ларисе о наложенной на неё и семью порче и за два года развела женщину на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Лариса познакомилась с гадалкой Марине в 2016 году и спустя некоторое время узнала о порче. Тогда-то супруга бывшего главного инженера конструкторского бюро "Туполев" и стала брать деньги из хранящихся наличкой дома сбережений и относить их ясновидящей. С 2018 по 2020 год она наносила таким образом 30 млн.
Однако на этом всё не закончилось, ведь в какой-то момент женщина стала замечать пропажу ключей от дома и дачи, а вслед за этим — чьё-то присутствие в квартире из-за оставленного бардака в комнатах и повреждённой мебели. Тогда Лариса не выдержала и обратилась в полицию, также заявив, что ворожея собирается отобрать у неё недвижимость. Поведение супруги привело в шок её мужа, ведь он не наблюдал привидевшуюся жене сломанную мебель в доме, а ещё сильнее удивился от траты 30 миллионов на магические ритуалы.
А ранее Лайф рассказывал, как ловелас влюбил в себя москвичек и всего за год развёл на 23 миллиона рублей. Предприимчивый мужчина представлялся чужим именем. Он знакомился с женщинами в Сети и выдавал себя за спортсмена, рассказывая, что хочет построить семью. Одну из них он даже довёл до инфаркта.
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