На Украине предложили "обезьяну с гранатой" на должность спикера Рады

Новым спикером Верховной рады Украины должна стать "обезьяна с гранатой". С таким предложением выступил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Выходит Арахамия (лидер фракции "Слуга народа". — Прим. Лайфа) и рассказывает: это наше кресло, кого хотим, того туда и сажаем. Ну посадите обезьяну с гранатой туда", — сказал Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Он призвал дать чёткие объяснения причин вероятной отставки председателя парламента Дмитрия Разумкова и заметил, что "Слуга народа" всё же добьётся своего, ведь за увольнение спикера Рады будут голосовать даже те фракции, от которых этого не ждут.