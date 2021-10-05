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На Украине предложили "обезьяну с гранатой" на должность спикера Рады

По мнению лидера Радикальной партии Ляшко, "Слуга народа" всё же добьётся увольнения Дмитрия Разумкова.

5 октября, 17:53
<p>Верховная рада. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:VCH_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_CHUPRINA_%C2%A9.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВАДИМ ЧУПРИН</a></p>

Верховная рада. Фото © Wikipedia / ВАДИМ ЧУПРИН

Новым спикером Верховной рады Украины должна стать "обезьяна с гранатой". С таким предложением выступил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Выходит Арахамия (лидер фракции "Слуга народа". — Прим. Лайфа) и рассказывает: это наше кресло, кого хотим, того туда и сажаем. Ну посадите обезьяну с гранатой туда", — сказал Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

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Он призвал дать чёткие объяснения причин вероятной отставки председателя парламента Дмитрия Разумкова и заметил, что "Слуга народа" всё же добьётся своего, ведь за увольнение спикера Рады будут голосовать даже те фракции, от которых этого не ждут.

На странице в "Фейсбуке" Ляшко заметил, что голосование за отстранение Разумкова доказывает, что "вместо монобольшинства в нынешнем совете новая коалиция: слуги с олигархами Коломойским и Веревским".

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Напомним, в конце сентября спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что депутаты парламента от фракции "Слуга народа" инициировали сбор подписей за его отставку. Связано это с тем, что спикер критиковал закон о противодействии влиянию олигархов на Украине, а также выражал несогласие с санкционной политикой в отношении оппозиционных СМИ и украинских граждан, включая председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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