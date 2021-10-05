На Украине предложили "обезьяну с гранатой" на должность спикера Рады
По мнению лидера Радикальной партии Ляшко, "Слуга народа" всё же добьётся увольнения Дмитрия Разумкова.
Верховная рада. Фото © Wikipedia / ВАДИМ ЧУПРИН
Новым спикером Верховной рады Украины должна стать "обезьяна с гранатой". С таким предложением выступил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
"Выходит Арахамия (лидер фракции "Слуга народа". — Прим. Лайфа) и рассказывает: это наше кресло, кого хотим, того туда и сажаем. Ну посадите обезьяну с гранатой туда", — сказал Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".
Он призвал дать чёткие объяснения причин вероятной отставки председателя парламента Дмитрия Разумкова и заметил, что "Слуга народа" всё же добьётся своего, ведь за увольнение спикера Рады будут голосовать даже те фракции, от которых этого не ждут.
На странице в "Фейсбуке" Ляшко заметил, что голосование за отстранение Разумкова доказывает, что "вместо монобольшинства в нынешнем совете новая коалиция: слуги с олигархами Коломойским и Веревским".
Напомним, в конце сентября спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что депутаты парламента от фракции "Слуга народа" инициировали сбор подписей за его отставку. Связано это с тем, что спикер критиковал закон о противодействии влиянию олигархов на Украине, а также выражал несогласие с санкционной политикой в отношении оппозиционных СМИ и украинских граждан, включая председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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