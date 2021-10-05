Сенаторы призвали Байдена выслать из США 300 российских дипломатов

Группа американских сенаторов, представителей Демократической и Республиканской партий, попросила главу государства Джо Байдена принять меры, которые способствовали бы увеличению числа сотрудников Посольства Штатов в РФ, и предложили в случае отказа Москвы выслать на родину 300 российских дипломатов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора-республиканца от Флориды Марко Рубио. При этом в российском МИД указали, что такого количества дипломатов в Посольстве РФ в Вашингтоне нет.

Из информации на сайте Рубио следует, что под письмом подписались он сам, а также члены верхней палаты Конгресса США Марк Уорнер, Джим Риш и Роберт Менендес. В послании Байдену они подчеркнули неприемлемость якобы диспропорции в дипломатическом представительстве и попросили принять незамедлительные меры для расширения штата Посольства США в Москве.

"Если Правительство РФ не будет сотрудничать, выслать 300 российских дипломатов", — предложили они.

Комментируя призыв американских сенаторов, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Вашингтон, вероятно, добивается закрытия в РФ загранучреждений США.

"Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них", — подчеркнули в МИД РФ, передаёт ТАСС.