Спасшийся с затонувшего в Белом море судна парень зубами удерживал на плаву жену

После крушения частного судна "Фаворит" в акватории Белого моря в Мурманской области спастись удалось лишь двоим из пяти находившихся на борту. Как рассказал Лайфу источник, оба были без спасательных жилетов, а парень буквально зубами удерживал девушку, свою супругу, на плаву.

Однако она была в одном белье и получила переохлаждение. В итоге девушка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

На данный момент поисково-спасательные мероприятия приостановлены до завтра, шансы на спасение оставшихся трёх человек, в том числе и капитана судна, практически нулевые, ведь провести столько времени в ледяной воде невозможно. На море стоит штормовая погода с резкими порывами ветра и волнами, а спасательный плот, лодка и множество жилетов вынесло на берег без людей. После отлива также было обследовано дно, однако кроме кусков обшивки ничего нашли.