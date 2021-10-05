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Спасшийся с затонувшего в Белом море судна парень зубами удерживал на плаву жену

Однако всё закончилось трагично — по дороге в больницу девушка скончалась. Поисково-спасательная операция приостановлена до утра 6 октября.

5 октября, 17:30
<p>Скриншот видео © LIFE</p>

Скриншот видео © LIFE

После крушения частного судна "Фаворит" в акватории Белого моря в Мурманской области спастись удалось лишь двоим из пяти находившихся на борту. Как рассказал Лайфу источник, оба были без спасательных жилетов, а парень буквально зубами удерживал девушку, свою супругу, на плаву.

Однако она была в одном белье и получила переохлаждение. В итоге девушка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

Лайф публикует видео с места крушения судна в Белом море

Лайф публикует видео с места крушения судна в Белом море

На данный момент поисково-спасательные мероприятия приостановлены до завтра, шансы на спасение оставшихся трёх человек, в том числе и капитана судна, практически нулевые, ведь провести столько времени в ледяной воде невозможно. На море стоит штормовая погода с резкими порывами ветра и волнами, а спасательный плот, лодка и множество жилетов вынесло на берег без людей. После отлива также было обследовано дно, однако кроме кусков обшивки ничего нашли.

Напомним, частное судно под названием "Фаворит" потерпело крушение в Белом море близ села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области. Известно, что всего на борту было пять человек. Сначала в зоне бедствия работники маяка обнаружили прибитый к берегу плот и спасательный жилет, а позже нашли и двух человек — парня и девушку. Спасённая впоследствии скончалась.


Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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