Кинокритик Егор Москвитин назвал хорошей идею съёмки кино с Пересильд в космосе

"Мне кажется, это будет круто, потому что нужно будет попробовать какие-то новые вещи. До этого IMAX там снимали, они делали специальные камеры, но в целом никогда в художественное кино это не проникало. Был один смешной случай, в Венеции в 2013 году показывали фильм "Гравитация", и первое, что спросили у режиссёра Альфонсо Куарона, тяжело ли ему было снимать в космосе. Он рассмеялся, потому что это снималось не в космосе, но люди поверили. Можно сделать вывод, неважно, где снимали, важно, чтобы это было крутое с точки зрения драматургии и стиля кино. В целом, главное, чтобы фильм был хороший", — сказал Москвитин.