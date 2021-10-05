Кинокритик Егор Москвитин назвал хорошей идею съёмки кино с Пересильд в космосе
В эфире шоу "Дайте сказать!" он заметил, что сюжетом картина напоминает ленту "Проксима" с Евой Грин в главной роли.
Скриншот видео © LIFE
Кинокритик Егор Москвитин назвал хорошей идею снимать кино с Пересильд в космосе. Видео © LIFE
Идея снять фильм на борту Международной космической станции является хорошей, однако по итогу главное, чтобы картина получилась качественной. Об этом заявил кинокритик Егор Москвитин в эфире нового выпуска шоу "Дайте сказать!".
"Мне кажется, это будет круто, потому что нужно будет попробовать какие-то новые вещи. До этого IMAX там снимали, они делали специальные камеры, но в целом никогда в художественное кино это не проникало. Был один смешной случай, в Венеции в 2013 году показывали фильм "Гравитация", и первое, что спросили у режиссёра Альфонсо Куарона, тяжело ли ему было снимать в космосе. Он рассмеялся, потому что это снималось не в космосе, но люди поверили. Можно сделать вывод, неважно, где снимали, важно, чтобы это было крутое с точки зрения драматургии и стиля кино. В целом, главное, чтобы фильм был хороший", — сказал Москвитин.
По его словам, это будет камерная психологическая драма, раскрывающая историю о девушке, которой предстоит быстро принять решение о полёте в космос и подготовиться. Сюжет картины, заметил кинокритик, больше напоминает не "Гравитацию", а фильм "Проксима" (2019) с Евой Грин в главной роли, также рассказывающий о девушке, летящей в космос, чтобы забыть земную боль.
В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Москвитин также рассказал о масштабных и самых кассовых проектах 2021 года, отметил, на какие из них стоит обратить внимание, и раскрыл отношение индустрии к BadComedian. Смотрите по ссылке.
Напомним, ракета с кораблём "Союз МС-19" стартовала сегодня, 5 октября, в 11:55 мск с космодрома Байконур. А уже в 15:22 мск была успешно завершена стыковка с МКС. Однако её пришлось провести в ручном режиме. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе стыковки "Курс" на станции.
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