Пользователи снова жалуются на сбои в работе Instagram и Facebook
Больше всего проблем у юзеров из США, однако массовые жалобы фиксируются и в России, а также в Великобритании, Германии, Франции и Нидерландах.
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В работе социальных сетей Instagram и Facebook снова произошёл сбой. По данным сервиса Downdetector, количество жалоб на неполадки в работе сервиса выросло в пять раз по сравнению с утренними часами, а больше всего проблем — у юзеров из США.
Также о сбоях сообщили пользователи из России, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и других стран.
Почти половина неполадок у "Инстаграма" связана с работой приложения, а сбои у "Фейсбука" преимущественно касаются работы сайта.
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Напомним, что вечером 4 октября произошёл ещё более масштабный сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.
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