Стало известно, когда в Венесуэле достроят производящий автоматы Калашникова завод

Во второй половине 2022 года планируется завершить строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле. Об этом заявил посланник президента Боливарианской Республики, старший брат экс-лидера Уго Чавеса Адан Чавес.

"В данном вопросе пытаемся найти совместное решение. Строительство фабрики должно завершиться во второй половине 2022 года", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Чавес также отметил, что "проблемы, связанные с экономической блокадой США, ограничили поток средств", необходимых для развития Венесуэлы. Как он добавил, блокаду удалось разбить, однако экономические проблемы на этом не закончились.