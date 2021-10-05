Стало известно, когда в Венесуэле достроят производящий автоматы Калашникова завод
По словам посланника президента южноамериканского государства, экономическая блокада США ограничила поток денег, необходимых стране.
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Во второй половине 2022 года планируется завершить строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле. Об этом заявил посланник президента Боливарианской Республики, старший брат экс-лидера Уго Чавеса Адан Чавес.
"В данном вопросе пытаемся найти совместное решение. Строительство фабрики должно завершиться во второй половине 2022 года", — сказал он в ходе пресс-конференции.
Чавес также отметил, что "проблемы, связанные с экономической блокадой США, ограничили поток средств", необходимых для развития Венесуэлы. Как он добавил, блокаду удалось разбить, однако экономические проблемы на этом не закончились.
Напомним, строительство завода по сборке автоматов ведётся в рамках контракта, подписанного в июле 2006 года.
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