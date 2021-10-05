"Не считаю, что нужно заставлять": Карпин прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную России
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Ранее форвард признался, что его форма пока не позволяет полноценно помочь сборной.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в ходе общения с журналистами после открытой тренировки прокомментировал решение нападающего Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.
"Не считаю, что нужно кого-то пугать или заставлять играть за сборную. Он так решил, поговорили. Нет — так нет. За сборную игроки должны хотеть играть, но если он не хочет, то зачем его уговаривать", — подчеркнул Карпин.
Он также заметил, что пока не знает, закрыты ли для Дзюбы двери в национальную команду с учётом такого его решения.
Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на ближайшие матчи против Словакии и Словении. Своё решение он объяснил тем, что находится не в оптимальной форме.