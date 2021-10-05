"Не считаю, что нужно заставлять": Карпин прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную России

Ранее форвард признался, что его форма пока не позволяет полноценно помочь сборной.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в ходе общения с журналистами после открытой тренировки прокомментировал решение нападающего Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.

"Не считаю, что нужно кого-то пугать или заставлять играть за сборную. Он так решил, поговорили. Нет — так нет. За сборную игроки должны хотеть играть, но если он не хочет, то зачем его уговаривать", — подчеркнул Карпин.

Он также заметил, что пока не знает, закрыты ли для Дзюбы двери в национальную команду с учётом такого его решения.