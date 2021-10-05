Нурмагомедов и Роналду провели дуэль взглядов

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в "Инстаграме" видео, на котором он проводит так называемую дуэль взглядов с нападающим команды "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

На прошлой неделе Нурмагомедов посетил сразу несколько матчей чемпионата Англии по футболу. В субботу он побывал на стадионе "Олд Траффорд", на котором "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" сыграли вничью — 1:1.

Нурмагомедов и Роналду общаются в "Инстаграме" уже более четырёх лет. В 2018 году спортсмены впервые встретились и обменялись подарками. После игры, в которой Роналду в составе "Реала" забил три мяча "Реал Сосьедаду", нападающий вручил бойцу свою футболку. В ответ Нурмагомедов подарил португальцу папаху, в которой выходил в октагон перед поединками.