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Гинцбург раскрыл особенности вакцинации подростков "Спутником V"

Он отметил, что процедура будет абсолютно такой же, как и в случае со взрослыми, отличаться будет лишь концентрация препарата.

5 октября, 16:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Подросткам будут делать две прививки от коронавируса вакциной "Спутник V", как и взрослому населению. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА "Новости".

"Дважды. Всё то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз", — сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.

Врач рассказала, как подростку подготовиться к прививке

Врач рассказала, как подростку подготовиться к прививке

Ранее Лайф рассказывал, что на испытания "Спутника V" среди подростков выделят более 100 миллионов рублей. В исследованиях примут участие три тысячи добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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