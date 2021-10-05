Гинцбург раскрыл особенности вакцинации подростков "Спутником V"

Подросткам будут делать две прививки от коронавируса вакциной "Спутник V", как и взрослому населению. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА "Новости".

"Дважды. Всё то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз", — сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Лайф рассказывал, что на испытания "Спутника V" среди подростков выделят более 100 миллионов рублей. В исследованиях примут участие три тысячи добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет.