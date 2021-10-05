Как и прогнозировали эксперты, осенью произошёл скачок заболеваемости коронавирусом. За месяц рост числа инфицированных составил около 30 процентов, причём подъём зафиксирован в большинстве регионов (а именно в 67) нашей страны. Чаще всего заражаются пожилые люди. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на сегодня полностью привиты 42,2 миллиона россиян. Но этого недостаточно.

"Чтобы достигнуть показателя коллективного иммунитета, который мы для себя определили, нужно ещё привить первично 35,9 миллиона человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших более чем шесть месяцев назад или вакцинированных более чем шесть месяцев назад 7,6 миллиона человек", — отметила она.

Голикова также перечислила лидеров по вакцинации: это Чечня, Чукотка, Подмосковье, Москва, Тыва и Белгородская область. Хуже всего дела с прививками обстоят в Дагестане, Северной Осетии – Алании, Кабардино-Балкарии, Приморье, Новосибирской области и Татарстане.

Важность и эффективность прививки Путин решил проиллюстрировать собственным примером. Он напомнил, что целый день контактировал с заболевшим адъютантом (тот первое время болел бессимптомно), но сам не заразился.

"Это значит, что "Спутник" сыграл свою роль?" — обратился президент к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

"Безусловно, вакцина сыграла свою роль, и это главное, значимое, что защищает вас от инфекции", — подтвердила догадку президента главный санитарный врач.

Путин при этом заявил о важности своевременной ревакцинации.

"Нельзя пропустить этот момент! Иначе ситуация сложится как в моём окружении", — призвал к внимательности российский лидер.