"Но как-то же мы жили до этого": Боня, Диденко и другие инста-дивы раскрыли, чем могут заняться, если соцсети исчезнут навсегда
После внезапного сбоя детища Марка Цукерберга многие инфлюенсеры задались вопросом поиска альтернативного заработка.
Фото © Instagram / victoriabonya и didenko.katerina
Вчера произошёл всемирный обвал таких сервисов, как Facebook, Instagram и WhatsApp, а после того, как испуганные пользователи Сети рванули на другие площадки, еле выстояли "ВКонтакте", Telegram, Twitter и другие. Для многих соцсети являются развлечением, но жизнь и заработок инфлюенсеров напрямую зависит от их блогов. Поэтому Лайф спросил популярных инста-блогеров о том, что бы они стали делать, если бы соцсети не восстановились.
Фото © Twitter / wmascat
41-летняя Виктория Боня не слишком-то расстроилась из-за внезапного обвала "Инстаграма". По словам блогерши, она любит челленджи и часто устраивает себе детокс-дни, когда не берёт телефон в руки. Правда, есть одна проблема: распространение её бренда одежды и косметики происходит онлайн.
Но как-то же мы жили до этого, какие-то альтернативы у нас были. И было бы интересно посмотреть, как мы развивались дальше. Мне кажется, мы бы стали общаться. <...> Я бы точно нашла чем заняться. Думаю, что-то больше в офлайн-работе. Я бы проводила офлайн-встречи
Фото © Instagram / victoriabonya
Вчерашний сбой заставил задуматься об альтернативах и "аптечного ревизорро" Екатерину Диденко. Блогерша обладает профессией провизора, но возвращаться в аптеки она не планирует.
Возможно, и ушла бы в офлайн. В сферу продвижения лекарственных препаратов, маркетинг
Фото © Instagram / didenko.katerina
Блогерша Екатерина Мезенова, которая ведёт свой блог о материнстве, просто не смогла поверить, что "Инстаграм" может пропасть навсегда. Она считает, что даже офлайн-бизнес должен иметь поддержку с онлайн-платформ. Но если бы молодая мама осталась без соцсетей, то она немного изменила бы деятельность.
Я планировала фотостудию. Я бизнесвумен, поэтому могу открывать какие-то бизнесы и хочу это делать. И как раз планировала в 2022 году открыть свою фотостудию
Фото © Instagram / mezenova
Зато блогерша Карина Сажина, которая снимает забавные ролики для "Инстаграма", даже не заметила, что с соцсетями были какие-то проблемы. Ведь ей есть чем заняться и в реальном мире.
Фото © Instagram / kosmonavtkaa
Если честно, я даже не заметила, что его отключали. Только потом прочитала новости. Это не основное моё направление, "Инстаграм" занимает лишь 10% моей жизни. Я успешно веду консультации в сфере психологии и блогинга, играю на саксофоне и уже сейчас готовлю к выпуску свой первый трек
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