Вчера произошёл всемирный обвал таких сервисов, как Facebook, Instagram и WhatsApp, а после того, как испуганные пользователи Сети рванули на другие площадки, еле выстояли "ВКонтакте", Telegram, Twitter и другие. Для многих соцсети являются развлечением, но жизнь и заработок инфлюенсеров напрямую зависит от их блогов. Поэтому Лайф спросил популярных инста-блогеров о том, что бы они стали делать, если бы соцсети не восстановились.

Фото © Twitter / wmascat

41-летняя Виктория Боня не слишком-то расстроилась из-за внезапного обвала "Инстаграма". По словам блогерши, она любит челленджи и часто устраивает себе детокс-дни, когда не берёт телефон в руки. Правда, есть одна проблема: распространение её бренда одежды и косметики происходит онлайн.

Но как-то же мы жили до этого, какие-то альтернативы у нас были. И было бы интересно посмотреть, как мы развивались дальше. Мне кажется, мы бы стали общаться. <...> Я бы точно нашла чем заняться. Думаю, что-то больше в офлайн-работе. Я бы проводила офлайн-встречи Виктория Боня

Фото © Instagram / victoriabonya

Вчерашний сбой заставил задуматься об альтернативах и "аптечного ревизорро" Екатерину Диденко. Блогерша обладает профессией провизора, но возвращаться в аптеки она не планирует.

Возможно, и ушла бы в офлайн. В сферу продвижения лекарственных препаратов, маркетинг Екатерина Диденко

Фото © Instagram / didenko.katerina

Блогерша Екатерина Мезенова, которая ведёт свой блог о материнстве, просто не смогла поверить, что "Инстаграм" может пропасть навсегда. Она считает, что даже офлайн-бизнес должен иметь поддержку с онлайн-платформ. Но если бы молодая мама осталась без соцсетей, то она немного изменила бы деятельность.

Я планировала фотостудию. Я бизнесвумен, поэтому могу открывать какие-то бизнесы и хочу это делать. И как раз планировала в 2022 году открыть свою фотостудию Екатерина Мезенова

Фото © Instagram / mezenova

Зато блогерша Карина Сажина, которая снимает забавные ролики для "Инстаграма", даже не заметила, что с соцсетями были какие-то проблемы. Ведь ей есть чем заняться и в реальном мире.

Фото © Instagram / kosmonavtkaa