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Карпин назвал правильным решение Прядкина подать в отставку с поста президента РФС

Напомним, он оставил должность, которую занимал с 2007 года. Временно его будет заменять Ашот Хачатурянц.

5 октября, 17:00
<p>Фото © ТАСС / Григорьев Максим, Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Григорьев Максим, Станислав Красильников

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал правильным решение экс-президента РФС Сергея Прядкина подать в отставку со своего поста.

"Следил за новостями про РПЛ. Нормально отношусь. Для меня это решение Прядкина уйти правильное. Вам мало матча "Сочи" – "Ростов"?" — отметил Карпин в ходе общения с журналистами после тренировки сборной в Новогорске.

Море претензий: Почему президент РПЛ Сергей Прядкин оставил свой пост

Море претензий: Почему президент РПЛ Сергей Прядкин оставил свой пост

Ранее Лайф сообщал, что Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ, который занимал с 2007 года. Исполняющим обязанности руководителя Премьер-лиги назначен глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц. Он будет находиться на своём посту в статусе исполняющего обязанности до выборов руководителя РПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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