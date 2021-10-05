Карпин назвал правильным решение Прядкина подать в отставку с поста президента РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал правильным решение экс-президента РФС Сергея Прядкина подать в отставку со своего поста.

"Следил за новостями про РПЛ. Нормально отношусь. Для меня это решение Прядкина уйти правильное. Вам мало матча "Сочи" – "Ростов"?" — отметил Карпин в ходе общения с журналистами после тренировки сборной в Новогорске.