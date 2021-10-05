Карпин назвал правильным решение Прядкина подать в отставку с поста президента РФС
Напомним, он оставил должность, которую занимал с 2007 года. Временно его будет заменять Ашот Хачатурянц.
Фото © ТАСС / Григорьев Максим, Станислав Красильников
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал правильным решение экс-президента РФС Сергея Прядкина подать в отставку со своего поста.
"Следил за новостями про РПЛ. Нормально отношусь. Для меня это решение Прядкина уйти правильное. Вам мало матча "Сочи" – "Ростов"?" — отметил Карпин в ходе общения с журналистами после тренировки сборной в Новогорске.
Ранее Лайф сообщал, что Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ, который занимал с 2007 года. Исполняющим обязанности руководителя Премьер-лиги назначен глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц. Он будет находиться на своём посту в статусе исполняющего обязанности до выборов руководителя РПЛ.
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