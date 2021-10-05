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Премьер-министр Израиля посетит Россию 22 октября

По словам посла еврейского государства в Москве Александра Бен Цви, эта дата была заявлена российской стороной.

5 октября, 17:32
<p>Нафтали Беннет. Фото © ТАСС / AP Photo/Evan Vucci</p>

Нафтали Беннет. Фото © ТАСС / AP Photo/Evan Vucci

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет должен прибыть в Россию с визитом 22 октября. Об этом сообщил посол страны в Москве Александр Бен Цви.

"Так было заявлено с российской стороны, значит, это правда", — отметил дипломат.

Он заметил, что на данный момент для визита планируется именно 22 октября.

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А ранее Лайф рассказывал, что премьер Израиля Нафтали Беннет вошёл в список ста самых влиятельных людей в мире за 2021 год по версии журнала Time. Там он оказался в паре с главой правительства Италии Марио Драги.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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