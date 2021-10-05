Премьер-министр Израиля посетит Россию 22 октября
По словам посла еврейского государства в Москве Александра Бен Цви, эта дата была заявлена российской стороной.
Нафтали Беннет. Фото © ТАСС / AP Photo/Evan Vucci
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет должен прибыть в Россию с визитом 22 октября. Об этом сообщил посол страны в Москве Александр Бен Цви.
"Так было заявлено с российской стороны, значит, это правда", — отметил дипломат.
Он заметил, что на данный момент для визита планируется именно 22 октября.
А ранее Лайф рассказывал, что премьер Израиля Нафтали Беннет вошёл в список ста самых влиятельных людей в мире за 2021 год по версии журнала Time. Там он оказался в паре с главой правительства Италии Марио Драги.
Комментариев: 0