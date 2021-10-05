Лоза обвинил Пересильд и Шипенко в дискредитации профессии космонавта

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые сегодня отправились на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-19" для съёмок первого за всю историю кинематографа фильма в космосе, дискредитируют профессию космонавта. Об этом заявил российский певец Юрий Лоза в посте в соцсети "ВКонтакте". По мнению автора хита "Плот", ни Пересильд, ни Шипенко не имеют о космонавтике "ни малейшего представления".

"Ранее медийные персонажи неумело танцевали со звёздами паркета, выходили на сцены академических театров, плавали в бассейне с дельфинами, тусовались на манеже цирка и нарезали круги по льду (кстати, до сих пор нарезают) вместе с настоящими фигуристами. Я даже боюсь представлять, какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем и куда пригласят раскрученных дилетантов", — написал Лоза.

Артист считает, что ради пиара современные деятели культуры готовы "на камеру тушить пожары и вырезать аппендиксы". Однако такую работу лучше всего оставить настоящим профессионалам.