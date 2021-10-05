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Лоза обвинил Пересильд и Шипенко в дискредитации профессии космонавта

Артист считает, что ради пиара современные деятели культуры готовы выполнять работу профессионалов, не имея о ней ни малейшего представления.

5 октября, 18:16
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMYJFE7Dnfy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lozayury</a></p>

Фото © Instagram / lozayury

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые сегодня отправились на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-19" для съёмок первого за всю историю кинематографа фильма в космосе, дискредитируют профессию космонавта. Об этом заявил российский певец Юрий Лоза в посте в соцсети "ВКонтакте". По мнению автора хита "Плот", ни Пересильд, ни Шипенко не имеют о космонавтике "ни малейшего представления".

"Ранее медийные персонажи неумело танцевали со звёздами паркета, выходили на сцены академических театров, плавали в бассейне с дельфинами, тусовались на манеже цирка и нарезали круги по льду (кстати, до сих пор нарезают) вместе с настоящими фигуристами. Я даже боюсь представлять, какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем и куда пригласят раскрученных дилетантов", — написал Лоза.

Киноэкипаж в составе Пересильд и Шипенко перешёл на борт МКС

Киноэкипаж в составе Пересильд и Шипенко перешёл на борт МКС

Артист считает, что ради пиара современные деятели культуры готовы "на камеру тушить пожары и вырезать аппендиксы". Однако такую работу лучше всего оставить настоящим профессионалам.

Ранее кинокритик Егор Москвитин назвал хорошей идею съёмки кино с Пересильд в космосе. В эфире шоу "Дайте сказать!" он заметил, что сюжетом картина напоминает ленту "Проксима" с Евой Грин в главной роли.

Деревянко признался в зависти из-за полёта Пересильд и Шипенко на МКС

Деревянко признался в зависти из-за полёта Пересильд и Шипенко на МКС

Напомним, ракета с кораблём "Союз МС-19" стартовала сегодня, 5 октября, в 11:55 мск с космодрома Байконур. А уже в 15:22 мск была успешно завершена стыковка с МКС. Однако её пришлось провести в ручном режиме. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе стыковки "Курс" на станции.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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