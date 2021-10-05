Психолог сравнила отсутствие доступа к соцсетям из-за сбоя с информационным детоксом
По её словам, переживания пользователей о потере связи с близкими являются беспочвенными, поскольку существуют и другие способы общения.
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Из-за технических сбоев в работе интернет-платформ не стоит наводить панику. Лучше в ожидании официальных комментариев от IT-гигантов потратить время на что-то полезное. Об этом сообщила психолог Татьяна Баранова в беседе с РИА ФАН.
По её словам, переживания многочисленных пользователей о потере связи с близкими являются беспочвенными. Всё-таки есть другие соцсети и мессенджеры, которые остаются в рабочем состоянии. Также, напомнила психолог, специалисты при каждом сбое постепенно восстанавливают работу платформ.
"Ни с кем не встретилась, кто бы сильно переживал по этому поводу. Проблемы могут возникнуть только у тех, у кого от соцсетей зависит работа, или при возможной потере информации. Однако сейчас об этом ничего не говорят, так что волнение точно стоит отложить", — рассказала Баранова.
Психолог объяснила, что следует перестать паниковать, выдохнуть и дождаться официальной информации, а также поддерживать друг друга при помощи иных средств связи.
"Посоветую больше отдыхать, проводить время вместе, использовать это время как информационный детокс", — заявила Татьяна Баранова.
Ранее Лайф писал, что россияне бросились скупать аудиокниги и телевизоры на фоне глобального сбоя в работе соцсетей. Всего одного вечера без "Инстаграма" и "Фейсбука" хватило для резкого роста продаж настольных и развивающих игр для домашнего досуга, а также проекторов.
Напомним, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.
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