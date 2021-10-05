Психолог сравнила отсутствие доступа к соцсетям из-за сбоя с информационным детоксом

Из-за технических сбоев в работе интернет-платформ не стоит наводить панику. Лучше в ожидании официальных комментариев от IT-гигантов потратить время на что-то полезное. Об этом сообщила психолог Татьяна Баранова в беседе с РИА ФАН.

По её словам, переживания многочисленных пользователей о потере связи с близкими являются беспочвенными. Всё-таки есть другие соцсети и мессенджеры, которые остаются в рабочем состоянии. Также, напомнила психолог, специалисты при каждом сбое постепенно восстанавливают работу платформ.

"Ни с кем не встретилась, кто бы сильно переживал по этому поводу. Проблемы могут возникнуть только у тех, у кого от соцсетей зависит работа, или при возможной потере информации. Однако сейчас об этом ничего не говорят, так что волнение точно стоит отложить", — рассказала Баранова.

Психолог объяснила, что следует перестать паниковать, выдохнуть и дождаться официальной информации, а также поддерживать друг друга при помощи иных средств связи.

"Посоветую больше отдыхать, проводить время вместе, использовать это время как информационный детокс", — заявила Татьяна Баранова.