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Дуров назвал число "беженцев" в Telegram после сбоя у Facebook

Основатель мессенджера отметил, что неполадки в его работе происходили как раз из-за одновременной попытки регистрации огромного количества людей.

5 октября, 18:42
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BC52DO2L7RF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Павел Дуров</a></p>

Фото © Instagram / Павел Дуров

На фоне масштабного сбоя сервисов "Фейсбука", произошедшего вечером 4 октября, мессенджер Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей. Об этом сообщил основатель соцсети Павел Дуров.

"Ежедневные темпы роста "Телеграма" на порядок превысили норму, и за один день мы приняли более 70 млн беженцев с других платформ", — написал Дуров в своём телеграм-канале.

Предприниматель отметил, что более низкая, в сравнении с обычной, скорость у некоторых пользователей в Северной и Южной Америке была связана как раз с одновременной регистрацией миллионов людей с этих континентов в "Телеграме". А для остального большинства, утверждает основатель мессенджера, работа продолжалась в обычном режиме.

Пользователи снова жалуются на сбои в работе Instagram и Facebook

Пользователи снова жалуются на сбои в работе Instagram и Facebook

Напомним, в Telegram произошёл сбой из-за масштабного прироста новых пользователей. Администрация мессенджера отметила, что рада юзерам, приходящим к ним из "Вотсапа".

Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились. Вместе с тем этот сбой уже стал крупнейшим за последние 13 лет. Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину неполадок.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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