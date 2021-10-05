Дуров назвал число "беженцев" в Telegram после сбоя у Facebook
Основатель мессенджера отметил, что неполадки в его работе происходили как раз из-за одновременной попытки регистрации огромного количества людей.
Фото © Instagram / Павел Дуров
На фоне масштабного сбоя сервисов "Фейсбука", произошедшего вечером 4 октября, мессенджер Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей. Об этом сообщил основатель соцсети Павел Дуров.
"Ежедневные темпы роста "Телеграма" на порядок превысили норму, и за один день мы приняли более 70 млн беженцев с других платформ", — написал Дуров в своём телеграм-канале.
Предприниматель отметил, что более низкая, в сравнении с обычной, скорость у некоторых пользователей в Северной и Южной Америке была связана как раз с одновременной регистрацией миллионов людей с этих континентов в "Телеграме". А для остального большинства, утверждает основатель мессенджера, работа продолжалась в обычном режиме.
Напомним, в Telegram произошёл сбой из-за масштабного прироста новых пользователей. Администрация мессенджера отметила, что рада юзерам, приходящим к ним из "Вотсапа".
Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились. Вместе с тем этот сбой уже стал крупнейшим за последние 13 лет. Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину неполадок.
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