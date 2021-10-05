Дуров назвал число "беженцев" в Telegram после сбоя у Facebook

На фоне масштабного сбоя сервисов "Фейсбука", произошедшего вечером 4 октября, мессенджер Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей. Об этом сообщил основатель соцсети Павел Дуров.

"Ежедневные темпы роста "Телеграма" на порядок превысили норму, и за один день мы приняли более 70 млн беженцев с других платформ", — написал Дуров в своём телеграм-канале.

Предприниматель отметил, что более низкая, в сравнении с обычной, скорость у некоторых пользователей в Северной и Южной Америке была связана как раз с одновременной регистрацией миллионов людей с этих континентов в "Телеграме". А для остального большинства, утверждает основатель мессенджера, работа продолжалась в обычном режиме.