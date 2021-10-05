Обвинённый в превышении полномочий генпрокурор Молдавии задержан на 72 часа
Он отстранён от должности после возбуждения уголовного дела, а в здании Генпрокуратуры проходят обыски.
Александр Стояногло. Фото © Wikipedia / Privesc.Eu Moldova
Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) задержали генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло на 72 часа после выдвинутых против него обвинений. Об этом заявил назначенный для проведения проверки прокурор Виктор Фуртунэ.
По его словам, Стояногло обвиняют в превышении служебных полномочий и пассивной коррупции. Как уточнил в "Фейсбуке" министр юстиции республики Серджиу Литвиненко, Стояногло отстранён от должности, а в здании Генпрокуратуры проходят обыски.
Генпрокурор обвиняется в том, что, будучи председателем парламентской комиссии, в 2010 году одобрил поправку "ландромат" в закон о борьбе с отмыванием денег, которая позволила упростить мошенническую схему с помощью молдавских судебных инстанций. Кроме того, он обвиняется в том, что был бенефициаром нескольких сомнительных транзакций.
А ранее Лайф рассказывал, что по подозрению в получении взятки в размере более 19,5 млн рублей был задержан бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк. Суд отправил его под стражу на два месяца.
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