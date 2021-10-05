Обвинённый в превышении полномочий генпрокурор Молдавии задержан на 72 часа

Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) задержали генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло на 72 часа после выдвинутых против него обвинений. Об этом заявил назначенный для проведения проверки прокурор Виктор Фуртунэ.

По его словам, Стояногло обвиняют в превышении служебных полномочий и пассивной коррупции. Как уточнил в "Фейсбуке" министр юстиции республики Серджиу Литвиненко, Стояногло отстранён от должности, а в здании Генпрокуратуры проходят обыски.