Двое полицейских подрались прямо в отделении, не поделив даты отпусков

В Башкирии, в городе Агидель, два сотрудника ГИБДД в звании старшего лейтенанта подрались прямо в отделении. До этого их довёл спор о том, кому когда отправляться в отпуск. Об этом инциденте сообщает Telegram-канал SHOT.

Не найдя словесных аргументов, 36-летний инспектор ударил 32-летнего коллегу в лицо несколько раз. После чего бросил удостоверение и жетон сотрудника ГИБДД на стол, написал рапорт об увольнении и ушёл.

Теперь агрессор не идёт на контакт. На звонки коллег не отвечает, дома найти его не могут. У пострадавшего после драки ссадины и гематомы. Руководство отделения проводит служебную проверку.