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Двое полицейских подрались прямо в отделении, не поделив даты отпусков

Один из них после этого бросил на стол удостоверение и значок, написал рапорт об увольнении и с тех пор не выходит на связь.

5 октября, 19:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Башкирии, в городе Агидель, два сотрудника ГИБДД в звании старшего лейтенанта подрались прямо в отделении. До этого их довёл спор о том, кому когда отправляться в отпуск. Об этом инциденте сообщает Telegram-канал SHOT.

Не найдя словесных аргументов, 36-летний инспектор ударил 32-летнего коллегу в лицо несколько раз. После чего бросил удостоверение и жетон сотрудника ГИБДД на стол, написал рапорт об увольнении и ушёл.

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Теперь агрессор не идёт на контакт. На звонки коллег не отвечает, дома найти его не могут. У пострадавшего после драки ссадины и гематомы. Руководство отделения проводит служебную проверку.

А ранее Лайф рассказывал, что в общежитии под Вологдой сироту толпой избили при "посвящении в студенты".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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