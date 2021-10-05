Бывшая сотрудница Белого дома раскрыла тайну оранжевого лица Трампа

Бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в своей книге "Я отвечу на ваши вопросы сейчас" рассказала, что цвет лица экс-президента США Дональда Трампа во время рабочего визита в Саудовскую Аравию на съезд Совета сотрудничества стран Персидского залива в мае 2017 года приобрёл оранжевый оттенок из-за тонального крема. Об этом сообщает Businessinsider.

Отмечается, что Трамп перед выходом на люди всегда делает макияж. Но его личный помощник забыл взять косметичку в поездку на Аравийский полуостров. В результате тогдашнему главе Штатов пришлось воспользоваться тональным кремом и пудрой для лица, которые он одолжил у Гришэм. В итоге перед арабскими лидерами миллиардер предстал с оранжевым лицом.

Ранее в окружении Трампа заявляли, что его оранжевый цвет лица связан с "хорошими генами". Однако многие были уверены, что в действительности экс-глава Белого дома увлекается походами в солярий. Затем уже сам Дональд Трамп списал оранжевый цвет лица на энергосберегающие лампы. Он таким образом оправдал отмену директивы администрации Барака Обамы о переходе на новые осветительные приборы.