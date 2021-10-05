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Бывшая сотрудница Белого дома раскрыла тайну оранжевого лица Трампа

Несмотря на то что ранее экс-президент Америки объяснял такой оттенок энергосберегающими лампами, настоящая причина не связана с их влиянием.

5 октября, 19:15
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJd6NBTMZlE/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">realdonaldtrump</a></p>

Фото © Instagram / realdonaldtrump

Бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в своей книге "Я отвечу на ваши вопросы сейчас" рассказала, что цвет лица экс-президента США Дональда Трампа во время рабочего визита в Саудовскую Аравию на съезд Совета сотрудничества стран Персидского залива в мае 2017 года приобрёл оранжевый оттенок из-за тонального крема. Об этом сообщает Businessinsider.

Отмечается, что Трамп перед выходом на люди всегда делает макияж. Но его личный помощник забыл взять косметичку в поездку на Аравийский полуостров. В результате тогдашнему главе Штатов пришлось воспользоваться тональным кремом и пудрой для лица, которые он одолжил у Гришэм. В итоге перед арабскими лидерами миллиардер предстал с оранжевым лицом.

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Ранее в окружении Трампа заявляли, что его оранжевый цвет лица связан с "хорошими генами". Однако многие были уверены, что в действительности экс-глава Белого дома увлекается походами в солярий. Затем уже сам Дональд Трамп списал оранжевый цвет лица на энергосберегающие лампы. Он таким образом оправдал отмену директивы администрации Барака Обамы о переходе на новые осветительные приборы.

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Напомним, бывший пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм в своей книге заявила, что Владимир Путин взял на переговоры с Трампом красивую переводчицу, чтобы отвлечь его. Позже в Кремле рассказали, кто выбирал красивую брюнетку для встречи двух лидеров.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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